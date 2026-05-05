Радимов – о Дивееве: «Вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов отметил, что команде не хватало российского игрока с лидерскими качествами.

Эту роль теперь на себя взял защитник Игорь Дивеев.

«Мы лично общались с Дивеевым несколько раз. Настолько классный парень оказался, с прекрасным чувством юмора. И второе: он влился в команду – то, чего не хватало, какого‑то русского лидера, стержня. То есть ни Соболев, ни Глушенков, ни кто‑то из вратарей на это не подходил. И вот сейчас есть Дивеев, который свой.

Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА. Вот хоть убейте», – сказал Радимов.