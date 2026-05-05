  Радимов – о Дивееве: «Вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА»

Радимов – о Дивееве: «Вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА»

5 мая, 09:29
16

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов отметил, что команде не хватало российского игрока с лидерскими качествами.

Эту роль теперь на себя взял защитник Игорь Дивеев.

«Мы лично общались с Дивеевым несколько раз. Настолько классный парень оказался, с прекрасным чувством юмора. И второе: он влился в команду – то, чего не хватало, какого‑то русского лидера, стержня. То есть ни Соболев, ни Глушенков, ни кто‑то из вратарей на это не подходил. И вот сейчас есть Дивеев, который свой.

Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА. Вот хоть убейте», – сказал Радимов.

  • В зимнее трансферное окно ЦСКА обменял Дивеева на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.
  • В этом году 26-летний Дивеев провел за «Зенит» 13 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Радимов Владислав
sochi-2013
1777962949
Наивный или глупый? Деньги, деньки и... "козел отпущения" за провал второй части сезона под рукой. Был.
Томик
1777963064
Не, ну это уже перебор. Что значит "зачем отпустил"? Позвонили и пришлось. Пусть спасибо скажут, что не за 50 тысяч рублей, а игрока какого-то ещё выдали взамен. Хотя неизвестно, что было бы лучше.
biber.ru
1777964175
Челестини не были нужны лидеры, что собственно и привело к бардаку в команде и не преминуло сказаться на игре.
Литейный 4 (returned)
1777964242
Кони позарились на бабло. Гыгыгы
Интерес
1777964936
Орешкин с Миллером порешали, вот и всё!А хитрые питерцы задолго до сделки везде ныли, как им дорог и люб Лусиану.И проблема денег актуальна для ЦСКА, но не для МИллера. Вот этих три составляющих и определили решение вопроса.Но наивные, прекраснодушные болелы ЦСКА(обожаю таких!) будут ещё года три петь, как некий злобный Челестини подмял всё руководство клуба и диктовал свои условия .
RomzesRZN
1777970971
Нефтедоллары все решают. Спихнули неликвид, доплатили символические пару лямов + чуть больше неофициально по карманом распихали. Ну это ж зенит, ребят, вы че. Русских игроков они только так получают)
Коста008
1777976681
А тут всё очевидно...ЦСКА так сильно поверил в Челестини, что край из носу нужен был хороший нападающий, чтобы оправдать амбиции...но, чтобы такого купить на любимом для ЦСКА латиноамериканском рынке нужно было отвалить 20 или 30+ и дать жирные условия по контракту. И Зенит, понимая это, а еще вспоминая, что ЦСКА еще при Николиче ценил Лусиано, предложил Шевелеву и Ко такой вариант с обменом, потому что на прямую продажу был не согласен.Для Зенита Дивеев был ключом к решению извечной проблемы с легами в старте, помимо его игровых качеств. Для философии Челестини же Дивеев был не так ценен (в чем он и ошибся), Фабио видимо надеялся, что ему привезут условно Кике Саласа, а приехал по итогу Рейс, который как и Виктор не классический ЦЗ, а скорее крайний в тройке. Абдулкадырова отдали и по факту остались с Лукиным, который травмировался и с Даниловым
алдан2014
1777978543
Мне Дивеев в ЦСКА нравился,с нами очень прилично играл,выделялся.
alp
1777982122
это точно. ЦСКА бездарно по своей воле отдали хорошего защитника
zigbert
1777991378
Да все потому что Дивеев не показывал своей игры в последний матчах за ЦСКА. А хорошего нападающего у них не было. Сейчас легко рассуждать кто оказался сильнее. К тому же постоянные травмы Дивеева говорили о том что выбор был сделан правильный.
