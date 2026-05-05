Экс-тренер «Факела»: «Челестини оставил только негативный след в российском футболе»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о работе экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешeл в «Зенит».

Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА. Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.

Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие. Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия.

Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио. Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация», – сказал Пятибратов.