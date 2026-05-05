Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Факела»: «Челестини оставил только негативный след в российском футболе»

Экс-тренер «Факела»: «Челестини оставил только негативный след в российском футболе»

5 мая, 10:58
3

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о работе экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешeл в «Зенит».

Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА. Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.

Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие. Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия.

Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио. Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация», – сказал Пятибратов.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • Зимой ЦСКА обменял в «Зенит» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.

Еще по теме:
Реакция Шалимова на увольнение Челестини из ЦСКА 1
ЦСКА посоветовали назначить Акинфеева вместо Челестини 9
Личка открыт для переговоров с ЦСКА 1
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пятибратов Дмитрий Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1777970785
Кто вообще этого Шестисёстрова слушает, кроме как матч премьер. Ничего не выигравший тренер.
Ответить
Цугундeр
1777978359
)) Ты -то, Митюшенька, куда лезешь.?) Ниспровергатель на передержке..
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
1
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
6
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
2
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
20
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 