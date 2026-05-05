Игроки «Реала» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением в команде

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддерживает тесные отношения только с французскими игроками мадридского клуба.
Многие футболисты «сливочных» полагают, что форвард пользуется особым отношением в команде.
Сообщается, что индивидуализм в поведении приводит Мбаппе к все большей изоляции от партнеров. На одной из тренировок француз пренебрежительно отнесся к сотруднику команды. В раздевалке же некоторые вспоминают лидерские качества и способность объединять людей, которыми обладал экс-форвард мадридцев Карим Бензема.
- 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «Реал» 41 матч, забил 41 гол, сделал 6 ассистов.
- Из-за травмы француз пропустил гостевой матч с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги 3 мая, который «сливочные» выиграли со счетом 2:0.
- Перед этим он был замечен на отдыхе в Италии вместе с актрисой Эстер Экспосито, чем, как сообщалось, были недовольны в клубе.
Источник: L'Equipe