  Игроки «Реала» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением в команде

Игроки «Реала» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением в команде

5 мая, 09:58
1

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддерживает тесные отношения только с французскими игроками мадридского клуба.

Многие футболисты «сливочных» полагают, что форвард пользуется особым отношением в команде.

Сообщается, что индивидуализм в поведении приводит Мбаппе к все большей изоляции от партнеров. На одной из тренировок француз пренебрежительно отнесся к сотруднику команды. В раздевалке же некоторые вспоминают лидерские качества и способность объединять людей, которыми обладал экс-форвард мадридцев Карим Бензема.

  • 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «Реал» 41 матч, забил 41 гол, сделал 6 ассистов.
  • Из-за травмы француз пропустил гостевой матч с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги 3 мая, который «сливочные» выиграли со счетом 2:0.
  • Перед этим он был замечен на отдыхе в Италии вместе с актрисой Эстер Экспосито, чем, как сообщалось, были недовольны в клубе.

Источник: L'Equipe
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан
Cleaner
1777967341
Так Мбаппе и подписывали с ОСОБЫМ отношением и никто этого не скрывал. Потому и не выигрывает Реал ничего после прихода Мбаппе...(((
Ответить
