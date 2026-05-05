Игроки «Реала» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением в команде

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддерживает тесные отношения только с французскими игроками мадридского клуба.

Многие футболисты «сливочных» полагают, что форвард пользуется особым отношением в команде.

Сообщается, что индивидуализм в поведении приводит Мбаппе к все большей изоляции от партнеров. На одной из тренировок француз пренебрежительно отнесся к сотруднику команды. В раздевалке же некоторые вспоминают лидерские качества и способность объединять людей, которыми обладал экс-форвард мадридцев Карим Бензема.