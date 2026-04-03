Игрок «Спартака» отказался заправляться на АЗС «Газпрома»

18-летний вингер «Спартака» Никита Массалыга заявил, что проигнорировал бы заправку «Газпрома», если бы имел личный автомобиль.

– Какая главная разница для тебя между Красноярском и Москвой?

– В Москве больше всего возможностей. Но, наверное, единственная проблема – пробки и дорога.

Дорога значительно больше времени занимает, чем в Красноярске или Краснодаре.

– А ты сам водишь? Какая машина мечты?

– Пока что нет прав. Сначала бы хотел купить что-то поскромнее.

– Представь, у тебя заканчивается бензин. Остановился бы на заправке «Газпрома»?

– Ха-ха. Я пока в этой теме не разбираюсь. Но, наверное, нет, тут [около стадиона] есть рядом «Лукойл».