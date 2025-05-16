У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор

Нынешний сезон станет последним для агента Павла Андреева в роли куратора молодежной и второй команд «Спартака». Он выполнял эту роль с зимы 2024 года.

«На сегодняшней день под основой нет футболистов, которые бы стали продуктом системы Андреева. Потому с ним и расстаются», – написал журналист Иван Карпов.