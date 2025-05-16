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У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор

Сегодня, 13:39

Нынешний сезон станет последним для агента Павла Андреева в роли куратора молодежной и второй команд «Спартака». Он выполнял эту роль с зимы 2024 года.

«На сегодняшней день под основой нет футболистов, которые бы стали продуктом системы Андреева. Потому с ним и расстаются», – написал журналист Иван Карпов.

  • По данным Карпова, за 1,5 года за «Спартак» в официальных встречах сыграли всего четыре выходца из дубля: защитник Никита Бозов, полузащитник Антон Рощин, вингер Никита Массалыга и защитник Егор Гузиев. При этом в главной команде остался только Массалыга. Бозов принадлежит «Балтике», Рощина арендует «Металлург Л», Гузиева – «Сатурн».
  • Этой зимой сразу несколько молодых игроков перешли из «Спартака» в «Сатурн», где, по данным Карпова, Андреев получил карт-бланш на прокачку своих футболистов.
  • По данным журналиста, Андреев получил 200 миллонов рублей за переход в «Спартак-2» десяти футболистов петербургской «Звезды» зимой 2024 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Металлург Л Балтика Спартак Спартак М (мол) Спартак-2 Бозов Никита Рощин Антон Гузиев Егор Массалыга Никита
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