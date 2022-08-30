- 30 августа 2022
- 16:40 ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги 1
- 20 июля 2022
- 11:34 Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге» 2
- 17 июля 2022
- 00:30 «Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке 1
- 3 июля 2022
- 09:13 Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
- 28 мая 2022
- 00:34 «Крылья Советов» просмотрят Арустамяна 3
- 23 мая 2022
- 21:38 РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам 4
- 21 мая 2022
- 18:14 «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург», «Текстильщик» вылетели из ФНЛ 1
- 16 мая 2022
- 01:18 Фото Фанаты «Факела» устроили самый массовый выезд за 75-летнюю историю клуба 2
- 15 мая 2022
- 13:07 Фото Фанат «Факела» отправился на матч с «Металлургом» бегом
- 19 марта 2022
- 20:01 ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты
- 12 марта 2022
- 22:54 ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты
- 6 марта 2022
- 15:40 Два матча ФНЛ отменены из-за состояния полей 1
- 13 ноября 2021
- 22:58 ФНЛ. «Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на второе место, «СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и другие результаты 1
- 26 октября 2021
- 20:54 ЦСКА не проигрывает с августа. В 8 последних матчах у клуба 6 побед и 2 ничьи 6
- 18:59 Фукс впервые вышел в стартовом составе ЦСКА. Его заменили в перерыве 4
- 18:51 Кубок России. ЦСКА обыграл «Металлург» в Липецке и вышел в 1/8 финала 5
- 16:07 Тороп, Каптилович, Фукс – в старте ЦСКА на матч с «Металлургом» 5
- 25 октября 2021
- 16:33 Акинфеев, Фернандес, Заболотный и Дивеев не сыграют с «Металлургом». Фукс отправился в Липецк 5
- 18 октября 2021
- 21:14 Матч Кубка России «Металлург» – ЦСКА перенесен на 26 октября 1
- 9 октября 2021
- 21:22 ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты 4
- 29 сентября 2021
- 22:55 ФНЛ. «Торпедо» упустило победу над «Нефтехимиком» Новикова, «Спартак-2» обыграл «Томь» и другие результаты 1
- 11 сентября 2021
- 22:47 ФНЛ. «Ротор» уступил «Акрону», «Торпедо» обменялось двумя голами с «Факелом» и другие результаты
- 22 августа 2021
- 01:09 ФНЛ. «Торпедо» победило «Волгарь», «Ротор» Хохлова проиграл «Факелу» и другие результаты 1
- 1 августа 2021
- 01:08 ФНЛ. «Спартак-2» победил «Кубань», «Факел» – «Оренбург» и другие результаты 3