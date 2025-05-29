Подробности тяжелой ситуации в «Химках»

30 мая в «Химках» состоится собрание, на котором руководство клуба будет стараться договориться с его сотрудниками. Некоторые игроки подмосковной команды уже начали расторгать контракты.

Руководство «Химок» попросило сотрудников клуба написать заявления об увольнении по собственному желанию. Но те отказываются и требуют выплаты зарплаты.

С большой долей вероятности не состоится матч 10-го тура группы 3 дивизиона Б Второй лиги «Химки-2» – «Металлург» (Липецк). Игрокам подмосковной команды объявили, что тренировка за день до игры не состоится. Встреча запланирована на 31 мая и должна начаться в 13:00 мск на стадионе «Новые Химки»

Руководство «Арены Химки» предложило стадион в аренду футбольному клубу «Родина» с целью сохранить часть сотрудников, работавших на арене.