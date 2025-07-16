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Главная
Вторая Лига Б группа 3
Команды
Химки-М
Химки-М
Химки
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Новые Химки
Сайт:
http://www.fckhimki.ru/
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Таблица
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Прогноз на точный счет матча «Химки-М» – «Зенит Пенза»: Вторая лига Б, 16 мая 2025
2025.05.15 10:24
Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:56
«СКА-Хабаровск-2» – «Химки-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.26 11:05
Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток
2025.04.17 20:44
8
Фото
«Химки» подписали первого игрока зимой
2025.01.15 09:30
Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков
2024.11.30 11:47
4
«Химки-М» – «Спартак Т»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:09
Видео
Семин посетил матч родной команды во Второй лиге
2024.07.27 12:28
1
Фото
«Химки» уволили Билялетдинова
2023.10.06 22:05
4
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
2018.08.10 21:57
4
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