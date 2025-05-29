«Химки» прекратят существование

Игрокам молодежной команды «Химок» сообщили, что сегодня была их последняя тренировка. Завтра им нужно будет подписать документы о расторжении контрактов по соглашению сторон без выплаты долгов.
«Химки» прекращают свое существование: если у кого-то остались сомнения, отбросьте их», – написал журналист Иван Карпов.
- «Химки» в этом сезоне заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками после 30 матчей, но не получили лицензию на следующий сезон.
- Клуб подал апелляцию на решение РФС, но получил досрочный отказ. Как сообщал Карпов, «Химки» стали погашать долги не от клуба, а со стороны, о чем узнал РФС. Счета клуба по-прежнему арестованы из-за неуплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей.