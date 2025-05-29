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«Химки» прекратят существование

Сегодня, 13:57
9

Игрокам молодежной команды «Химок» сообщили, что сегодня была их последняя тренировка. Завтра им нужно будет подписать документы о расторжении контрактов по соглашению сторон без выплаты долгов.

«Химки» прекращают свое существование: если у кого-то остались сомнения, отбросьте их», – написал журналист Иван Карпов.

  • «Химки» в этом сезоне заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками после 30 матчей, но не получили лицензию на следующий сезон.
  • Клуб подал апелляцию на решение РФС, но получил досрочный отказ. Как сообщал Карпов, «Химки» стали погашать долги не от клуба, а со стороны, о чем узнал РФС. Счета клуба по-прежнему арестованы из-за неуплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Химки Химки-М Химки (мол)
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Комментарии (9)
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...уефан
1748516566
...это, конечно же Карп, но... Похоже, действительно, клубу настал "Химкинский лес"...
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Александр-Каратеев-yandex
1748516861
Жаль пацанов молодых из академии, которые строили планы, связанные с футболом, многим придётся завязать с любимым делом.
Ответить
Круче чем вареные яица
1748516937
Я вчера писал, что мАсквобадцы куем по губам игрокам пройдутся, а денег не выплатят. Я просто гений! :)))) мАскобадцы, это вторые англосаксы, с ними дел иметь нельзя.
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FFR
1748518067
Денег нет и футбола нет...
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Красногорск_Фан
1748519162
R.I.P. стадион был хороший. Остальное не сложилось.
Ответить
Semenycch
1748519989
Этот парнокопытный лжец!
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