«Химки» прекратят существование

Игрокам молодежной команды «Химок» сообщили, что сегодня была их последняя тренировка. Завтра им нужно будет подписать документы о расторжении контрактов по соглашению сторон без выплаты долгов.

«Химки» прекращают свое существование: если у кого-то остались сомнения, отбросьте их», – написал журналист Иван Карпов.