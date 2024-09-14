В 23-м туре Второй лиги России «Химки-М» на своем поле примут «Спартак Т» на стадионе «Новые Химки». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции. «Химки-М» занимают 5-е место с 33 очками, а «Спартак Т» располагается на 8-й строчке с 28 очками. Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды демонстрируют нестабильные результаты.
Анализ команды «Химки-М»
Команда Бранимира Петровича в последних матчах демонстрирует снижение формы. «Химки-М» не могут победить в трех последних встречах, что отражается на их турнирной позиции. Несмотря на это, команда все еще показывает хорошие показатели в атаке, забивая в среднем 1.40 гола за игру. В обороне команда пропускает не так много, в среднем 1.00 гола за матч, что может сыграть им на руку в предстоящем поединке.
Последние 5 матчей:
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«Композит» 2:0 «Химки-М»
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«Химки-М» 0:2 «Динамо Владивосток»
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«Строгино» 1:1 «Химки-М»
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«Химки-М» 1:0 «Квант»
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«СКА-Хабаровск-2» 0:5 «Химки-М»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
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Пропускает в 3 последних матчах
Анализ команды «Спартак Т»
Под руководством Михаила Пилипко, «Спартак Т» также сталкивается с трудностями в последних матчах, особенно в выездных играх, где команда не выигрывает уже 8 матчей подряд. Основной ударной силой в атаке является Андрей Часовских, забивший 9 мячей в 17 матчах. Однако в последних 5 играх команда забила всего 5 голов, что свидетельствует о трудностях в реализации голевых моментов.
Последние 5 матчей:
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«Академия футбола Спартак» 0:1 «Динамо Владивосток»
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«Строгино» 1:1 «Академия футбола Спартак»
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«Академия футбола Спартак» 2:0 «Квант»
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«Салют» 4:2 «Академия футбола Спартак»
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«СКА-Хабаровск-2» 0:0 «Академия футбола Спартак»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
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Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах
Тактический разбор
«Химки-М» строит свою игру на надежной обороне и быстрой атаке. Несмотря на недавние неудачи, команда умеет играть эффективно в атаке, особенно на своем поле, что подтверждается разгромом «СКА-Хабаровск-2» в прошлом туре. Важным будет контроль темпа и использование стандартных положений.
«Спартак Т» делает акцент на контратаки, опираясь на скоростные прорывы Андрея Часовских. Однако, учитывая слабую форму в гостевых матчах, команда будет стараться минимизировать ошибки в обороне и искать свои шансы через быстрые атаки и фланговые передачи.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Академия футбола Спартак» 2:3 «Химки-М»
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01.10.2023 – «Академия футбола Спартак» 1:0 «Химки-М»
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21.05.2023 – «Академия футбола Спартак» 1:1 «Химки-М»
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Химки-М»: 2.05
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Ничья: 3.10
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Победа «Спартак Т»: 3.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Обе команды имеют проблемы с обороной, что повышает вероятность голов с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Обе команды склонны к открытому футболу, что может привести к результативной встрече.
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Более рискованная ставка: Победа «Химки-М» (2.05). Учитывая их лучшую форму на своем поле, «Химки-М» могут воспользоваться проблемами «Спартака Т» в гостях.
Рекомендация: Победа «Химки-М» за коэффициент 2.05.