  • Главная
  • Новости
  • Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город

Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город

11 февраля, 20:31
2

Старейший клуб России «Знамя Труда» может сохраниться, но с перспективой смены юридического лица.

Такую информацию дал юрист, агент Антон Смирнов.

«В Серпухове хотят уже в этом сезоне создать профессиональную команду.

Финансирование будет обеспечиваться Умаром Кремлевым, а командой занимается Дмитрий Тарасов, бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и других клубов.

По спортивному принципу команду в Серпухове заявить не смогут, поэтому Тарасов и Ко ищут варианты по приобретению места в Дивизионе Б Второй лиги у других клубов. Мне известно о попытках ведения переговоров с «Коломной» и «Кубань Холдингом». Последний, к слову, отказался продавать свое юридическое лицо Тарасову.

У Тарасова есть один вариант – «Знамя Труда». Купить клуб с долгами, отдать их, заявиться в этот сезон под его названием, а уже со следующего сезона переезжать в Серпухов и замещать юридическое лицо на новое», – написал Смирнов.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
  • Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
  • В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1770833602
Это тот который Бузов?Ну все трепещите Реал и Барса!!!
Ответить
Mladiс
1770984120
А разве в 1909 клуб мог так называться?Скорее это название из коммунячьего времени
Ответить
