Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город

Старейший клуб России «Знамя Труда» может сохраниться, но с перспективой смены юридического лица.

Такую информацию дал юрист, агент Антон Смирнов.

«В Серпухове хотят уже в этом сезоне создать профессиональную команду.

Финансирование будет обеспечиваться Умаром Кремлевым, а командой занимается Дмитрий Тарасов, бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и других клубов.

По спортивному принципу команду в Серпухове заявить не смогут, поэтому Тарасов и Ко ищут варианты по приобретению места в Дивизионе Б Второй лиги у других клубов. Мне известно о попытках ведения переговоров с «Коломной» и «Кубань Холдингом». Последний, к слову, отказался продавать свое юридическое лицо Тарасову.

У Тарасова есть один вариант – «Знамя Труда». Купить клуб с долгами, отдать их, заявиться в этот сезон под его названием, а уже со следующего сезона переезжать в Серпухов и замещать юридическое лицо на новое», – написал Смирнов.