Фанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция

Болельщик «Орла» сорвал интервью другого фаната команды, который оформил золотой сезон. Орловец засмущал журналистку.

Во время беседы корреспондента телеканала «Россия 24» с болельщиком мужчина внезапно попросил девушку «показать сиськи».

Журналистка с удивлением и испугом посмотрела на мужчину и быстро прервала интервью.

«Орел» финишировал в сезоне группы 3 Второй лиги на 8-м месте.

Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

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