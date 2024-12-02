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    • Фанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция

    Фанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция

    Болельщик «Орла» сорвал интервью другого фаната команды, который оформил золотой сезон. Орловец засмущал журналистку.

    Во время беседы корреспондента телеканала «Россия 24» с болельщиком мужчина внезапно попросил девушку «показать сиськи».

    Журналистка с удивлением и испугом посмотрела на мужчину и быстро прервала интервью.

    • «Орел» финишировал в сезоне группы 3 Второй лиги на 8-м месте.

    Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 15:02
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Тинез Розоп
    1733144168
    Когда по игре жопа , то можно и сиськи посмотреть)…
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    VVM1964
    1733145066
    Засмущали девчушку ... )
    Ответить
    biber.ru
    1733145531
    Ну, если фанат оформил золотой сезон, то можно было и показать.
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    Интерес
    1733146832
    Бомбардиру впору выделить свои любимые сообщения,связанные с любыми показами околофутбольных "девушек",в отдельную страницу "Футбол и сиськи".И отдельную подписку организовать.
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    Горловский
    1733147697
    На хрена обращать внимание на придурков? И рекламировать их такими публикациями?
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    subbotaspartak
    1733149714
    Была бы с Матч ТВ она, Тогда б была обнажена...
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