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  • Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»

Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»

30 июня 2023, 23:38
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Продолжается судебное разбирательство в отношении футболиста «Манчестер Сити» Бенжамина Менди. Он подозревается в серии изнасилований.

Одна из жертв в подробностях рассказала о якобы насильственном половом акте. Ее слова ретранслировал на суде присяжных прокурор Бенжамин Эйна. Речь идет об эпизоде из октября 2020 года.

Предполагаемая жертва и Менди познакомились в баре. Затем девушка вместе с компанией переехала в дом к игроку. Там спортсмен забрал у всех женщин телефоны, чтобы они не смогли снимать происходящее, которое могло стать компрометирующим. В смартфоне пострадавшей были интимные фото, и она попыталась вернуть аппарат себе.

Ей пришлось пройти за Менди до спальни, где он завел речь о сексе. «Я не хочу с тобой заниматься сексом, просто верни телефон». После этих слов девушки футболист запер дверь и пообещал возвратить смартфон после того как она разденется. «Хочу увидеть твое тело, твои большие сиськи».

Девушка выполнила пожелание, разделась, и потом, несмотря на сопротивление, случился половой акт. Во время него Менди сказал: «Если ты никому об этом не расскажешь, то можешь приходить ко мне каждую ночь».

  • Ранее Бенжамин был признан невиновным в 8 из 10 эпизодов изнасилований.

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Источник: MEN
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити Менди Бенжамин
Комментарии (3)
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BRO_football
1688160484
Сама познакомилась с Менди в баре, наверняка знала, что он известный футболист, по своему же желанию поехала к нему домой (как будто не знает, что обычно происходит дома после подобных знакомств). А потом она, оказывается, и не хотела ничего.Очередная "жертва изнасилования", которая хочет тупо получить бабла от известной личности. Ну и разумеется, Менди забрал у всех смартфоны (он же не Дзюба в конце концов).
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subbotaspartak
1688184518
- она... и овладел мною сзади... - из зала ...Раком? - она... Да... - Из судебного протокола.
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Ziklop
1688190708
приехала к мужику ночью попить чайку! слышал ночью крик молодого соседа сверху: "зачем ты поехала ко мне ночью, если не хочешь? ехала бы домой!" короче не было романтики прилюдии, сразу раздевайся и работай ..опой.
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