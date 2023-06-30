Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»

Продолжается судебное разбирательство в отношении футболиста «Манчестер Сити» Бенжамина Менди. Он подозревается в серии изнасилований.

Одна из жертв в подробностях рассказала о якобы насильственном половом акте. Ее слова ретранслировал на суде присяжных прокурор Бенжамин Эйна. Речь идет об эпизоде из октября 2020 года.

Предполагаемая жертва и Менди познакомились в баре. Затем девушка вместе с компанией переехала в дом к игроку. Там спортсмен забрал у всех женщин телефоны, чтобы они не смогли снимать происходящее, которое могло стать компрометирующим. В смартфоне пострадавшей были интимные фото, и она попыталась вернуть аппарат себе.

Ей пришлось пройти за Менди до спальни, где он завел речь о сексе. «Я не хочу с тобой заниматься сексом, просто верни телефон». После этих слов девушки футболист запер дверь и пообещал возвратить смартфон после того как она разденется. «Хочу увидеть твое тело, твои большие сиськи».

Девушка выполнила пожелание, разделась, и потом, несмотря на сопротивление, случился половой акт. Во время него Менди сказал: «Если ты никому об этом не расскажешь, то можешь приходить ко мне каждую ночь».