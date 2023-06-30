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    • Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»

    Потерпевшая по делу Менди: «Сначала он хотел посмотреть на мои большие сиськи, а потом изнасиловал»

    Продолжается судебное разбирательство в отношении футболиста «Манчестер Сити» Бенжамина Менди. Он подозревается в серии изнасилований.

    Одна из жертв в подробностях рассказала о якобы насильственном половом акте. Ее слова ретранслировал на суде присяжных прокурор Бенжамин Эйна. Речь идет об эпизоде из октября 2020 года.

    Предполагаемая жертва и Менди познакомились в баре. Затем девушка вместе с компанией переехала в дом к игроку. Там спортсмен забрал у всех женщин телефоны, чтобы они не смогли снимать происходящее, которое могло стать компрометирующим. В смартфоне пострадавшей были интимные фото, и она попыталась вернуть аппарат себе.

    Ей пришлось пройти за Менди до спальни, где он завел речь о сексе. «Я не хочу с тобой заниматься сексом, просто верни телефон». После этих слов девушки футболист запер дверь и пообещал возвратить смартфон после того как она разденется. «Хочу увидеть твое тело, твои большие сиськи».

    Девушка выполнила пожелание, разделась, и потом, несмотря на сопротивление, случился половой акт. Во время него Менди сказал: «Если ты никому об этом не расскажешь, то можешь приходить ко мне каждую ночь».

    • Ранее Бенжамин был признан невиновным в 8 из 10 эпизодов изнасилований.

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    Источник: MEN

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    30.06.2023 23:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1591

      elessar arnor 22 минуты назад

      контент, который заслужили

      1
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      Рейтинг: +12304

      BRO_football 25 минут назад

      Сама познакомилась с Менди в баре, наверняка знала, что он известный футболист, по своему же желанию поехала к нему домой (как будто не знает, что обычно происходит дома после подобных знакомств). А потом она, оказывается, и не хотела ничего.Очередная "жертва изнасилования", которая хочет тупо получить бабла от известной личности.
      Ну и разумеется, Менди забрал у всех смартфоны (он же не Дзюба в конце концов).

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      Рейтинг: +78

      vaisboston 45 минут назад

      был признан невиновным в 8 из 10 эпизодов изнасилований.=====Осталось два.

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