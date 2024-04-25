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  • Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы

Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы

25 апреля 2024, 08:24
1

Левый защитник «Лорьяна» Бенжамин Менди ассистировал в матче 29-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» (1:4).

Для 29-летнего француза это первая голевая передача после выхода из тюрьмы.

До этого он отдавал результативный пас еще в составе «Манчестер Сити» в мае 2021 года.

  • Менди находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии.
  • В августе 2021-го его заключили под стражу, в тюрьме он пробыл до января.
  • Летом 2023 года футболиста оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях.

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Источник: Stats Foot
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лорьян Менди Бенжамин
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Марк Аврелий!
1714084354
Прямо от ворот тюрьмы?
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