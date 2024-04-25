Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы

Левый защитник «Лорьяна» Бенжамин Менди ассистировал в матче 29-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» (1:4).

Для 29-летнего француза это первая голевая передача после выхода из тюрьмы.

До этого он отдавал результативный пас еще в составе «Манчестер Сити» в мае 2021 года.