Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы

Левый защитник «Лорьяна» Бенжамин Менди ассистировал в матче 29-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» (1:4).
Для 29-летнего француза это первая голевая передача после выхода из тюрьмы.
До этого он отдавал результативный пас еще в составе «Манчестер Сити» в мае 2021 года.
- Менди находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии.
- В августе 2021-го его заключили под стражу, в тюрьме он пробыл до января.
- Летом 2023 года футболиста оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях.
Источник: Stats Foot