10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Манчестер Сити».

Первое место занял переход центрального защитника Эльякима Мангала из «Порту» в 2014 году.

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