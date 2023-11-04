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    10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»

    Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Манчестер Сити».

    Первое место занял переход центрального защитника Эльякима Мангала из «Порту» в 2014 году.

    Полный рейтинг, состоящий из 33 сделок, можно посмотреть здесь. Топ-10 выглядит так:

    1. Эльяким Мангала – из «Порту» в 2014 году.
    2. Вильфрид Бони – из «Суонси» в 2015 году.
    3. Джек Родуэлл – из «Эвертона» в 2012 году.
    4. Бенджани Мварувари – из «Портсмута» в 2008 году.
    5. Жо – из ЦСКА в 2008 году.
    6. Бенжамин Менди – из «Монако» в 2017 году.
    7. Мартин Демикелис – из «Атлетико» в 2013 году.
    8. Роке Санта Крус – из «Блэкберна» в 2009 году.
    9. Георгиос Самарас – из «Херенвена» в 2006 году.
    10. Джером Боатенг – из «Гамбурга» в 2010 году.

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    Источник: FourFourTwo

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    04.11.2023 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2746

      моэм 4 ноября, 12:04

      Сейчас впору писать про худшие варианты трансферной работы МЮ ....но никак не про чемпиона МС ...

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