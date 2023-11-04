10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Манчестер Сити».
Первое место занял переход центрального защитника Эльякима Мангала из «Порту» в 2014 году.
Полный рейтинг, состоящий из 33 сделок, можно посмотреть здесь. Топ-10 выглядит так:
- Эльяким Мангала – из «Порту» в 2014 году.
- Вильфрид Бони – из «Суонси» в 2015 году.
- Джек Родуэлл – из «Эвертона» в 2012 году.
- Бенджани Мварувари – из «Портсмута» в 2008 году.
- Жо – из ЦСКА в 2008 году.
- Бенжамин Менди – из «Монако» в 2017 году.
- Мартин Демикелис – из «Атлетико» в 2013 году.
- Роке Санта Крус – из «Блэкберна» в 2009 году.
- Георгиос Самарас – из «Херенвена» в 2006 году.
- Джером Боатенг – из «Гамбурга» в 2010 году.
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Источник: FourFourTwo