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Вильфрид Бони
Вильфрид Бони
Завершил карьеру
10 декабря 1988 (37), Бинжервиль
#2 | Нападающий
182 см | 75 кг
Кот-д'Ивуар
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10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»
2023.11.04 10:48
1
Фото
Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года
2022.01.26 23:58
2
Фото
Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Игроком интересовался «Рубин»
2020.01.29 07:13
Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко
2020.01.19 13:22
3
Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»
2020.01.10 17:53
3
Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение
2020.01.09 17:56
4
«Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия
2019.08.27 13:34
7
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ
2019.06.07 20:29
5
«Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов
2018.08.07 00:11
12
«Суонси» потерял Фера и Бони до конца сезона
2018.02.04 17:39
2
Фото
Бони перешел из «Манчестер Сити» в «Суонси»
2017.09.01 01:40
1
«Верона» ведет переговоры с «Манчестер Сити» по Бони
2017.08.31 00:42
Бони может сменить «Манчестер Сити» на «Спартак»
2017.08.27 15:17
9
«Суонси» хочет вернуть Бони из «Манчестер Сити»
2017.07.18 19:04
«Марсель» поспорит с «Лиллем» за форварда «Манчестер Сити» Бони
2017.07.10 13:58
«Манчестер Сити» готов продать Бони за 17,5 миллиона
2017.07.04 15:20
«Манчестер Сити» летом намерен выручить от продажи футболистов 100 миллионов
2017.04.04 10:52
3
«Вест Хэм» и «Эвертон» заинтересованы в Бони
2017.04.02 11:26
Бони: «Просто не понимаю, зачем я вообще приехал в «Сток Сити»
2017.03.14 19:00
2
Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар, дважды отыгрываясь, добыл ничью с ДР Конго
2017.01.20 21:06
1
Бони отказался переезжать в Китай
2017.01.04 12:16
Бони может покинуть «Сток Сити»
2016.11.26 08:59
АПЛ. Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»
2016.11.01 00:52
6
Фото
Бони перешел в «Сток Сити» на правах аренды
2016.08.31 16:07
Бони: «Я предвкушаю новый волнительный вызов»
2016.08.31 11:33
2
«Эвертон» предложил «Манчестер Сити» за Бони 24 миллиона
2016.08.29 17:01
1
«Манчестер Сити» выставил на трансфер пять футболистов
2016.08.27 17:43
15
«Вест Хэм» интересуется Дзадзой и Бони
2016.08.21 07:50
1
Зинченко, Насри и Мангала не попали в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов
2016.08.09 18:02
3
«Эвертон» планирует отпустить Стоунса в «Манчестер Сити» за 50 миллионов и приобрести Бони
2016.08.06 13:19
1
2
Главные новости
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