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Вильфрид Бони - новости
#2 | Нападающий
Имя
Вильфрид
Фамилия
Бони
Состав
Без клуба
Родной город
Бинжервиль
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 декабря 1988 (34 года)
Рост
182
Вес
75
Стоимость:
€ 300
тыс
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ
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7 августа 2018
00:11
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1
31 августа 2017
00:42
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27 августа 2017
15:17
Бони может сменить «Манчестер Сити» на «Спартак»
9
18 июля 2017
19:04
«Суонси» хочет вернуть Бони из «Манчестер Сити»
10 июля 2017
13:58
«Марсель» поспорит с «Лиллем» за форварда «Манчестер Сити» Бони
4 июля 2017
15:20
«Манчестер Сити» готов продать Бони за 17,5 миллиона
4 апреля 2017
10:52
«Манчестер Сити» летом намерен выручить от продажи футболистов 100 миллионов
3
2 апреля 2017
11:26
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14 марта 2017
19:00
Бони: «Просто не понимаю, зачем я вообще приехал в «Сток Сити»
2
20 января 2017
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1
4 января 2017
12:16
Бони отказался переезжать в Китай
26 ноября 2016
08:59
Бони может покинуть «Сток Сити»
1 ноября 2016
00:52
АПЛ. Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»
6
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16:07
Фото
Бони перешел в «Сток Сити» на правах аренды
11:33
Бони: «Я предвкушаю новый волнительный вызов»
2
29 августа 2016
17:01
«Эвертон» предложил «Манчестер Сити» за Бони 24 миллиона
1
27 августа 2016
17:43
«Манчестер Сити» выставил на трансфер пять футболистов
15
21 августа 2016
07:50
«Вест Хэм» интересуется Дзадзой и Бони
1
9 августа 2016
18:02
Зинченко, Насри и Мангала не попали в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов
3
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13:19
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26 июня 2016
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