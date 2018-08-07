«Локомотив» провел заседание трансферного комитета, на котором обсуждался вопрос о новом нападающем.

Главный тренер команды Юрий Семин предложил кандидатуру молодого форварда грузинского «Рустави». Вероятность трансфера невысокая. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Шоффельхаус предложил вариант с 30-летним игроком, который имеет опыт выступлений в АПЛ.

«Локомотив» отказался от трансферов Карлоса Бакки («Милан»),Вильфрида Бони («Суонси») и Мунира Эль-Хаддади («Барселона»). Из-за финансового фэйр-плей клуб не может позволить себе игрока дороже 10 миллионов евро. Каждый из перечисленных футболистов стоит больше этой суммы.

Приоритетный вариант для «Локомотива» – форвард «Краснодара» Федор Смолов. Железнодорожники хотят заплатить 9 миллионов евро двумя платежами, «Краснодар» просит 10 миллионов евро плюс бонусы.

«Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова