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  • «Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов

«Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов

7 августа 2018, 00:11
12

«Локомотив» провел заседание трансферного комитета, на котором обсуждался вопрос о новом нападающем.

Главный тренер команды Юрий Семин предложил кандидатуру молодого форварда грузинского «Рустави». Вероятность трансфера невысокая. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Шоффельхаус предложил вариант с 30-летним игроком, который имеет опыт выступлений в АПЛ.

«Локомотив» отказался от трансферов Карлоса Бакки («Милан»),Вильфрида Бони («Суонси») и Мунира Эль-Хаддади («Барселона»). Из-за финансового фэйр-плей клуб не может позволить себе игрока дороже 10 миллионов евро. Каждый из перечисленных футболистов стоит больше этой суммы.

Приоритетный вариант для «Локомотива» – форвард «Краснодара» Федор Смолов. Железнодорожники хотят заплатить 9 миллионов евро двумя платежами, «Краснодар» просит 10 миллионов евро плюс бонусы.

«Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Милан Суонси Барселона Смолов Федор Бони Вильфрид Бакка Карлос Эль-Хаддади Мунир
Комментарии (12)
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Саладин
1533590941
Да хоть кого-нибудь... Берите Федю и грузина. Только быстрее, чемпионат уже идёт, если не в курсе.
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Князев
1533597486
Зачем вам этот лентяй, он пешеход. Ни открыться ни сделать рывок для выхода на ударную позицию. Уймитесь. Пусть Краснодар с ним мучается!!!
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anri1703
1533602028
вот о чем я и говорил переключатся на Федю если трансфер состаится надеюсь Палыч вернет его в кондиции
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ДАША Д
1533608240
Скорее все перечисленные отказались от Локомотива
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iBragim2102
1533610856
Бакка то лучше.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1533614740
Почему нельзя продать кого-нибудь, чтоб появилась возможность больше десятки потратить на форварда?
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Юрий Б.
1533621679
Семин заставит Федора работать по полной
Ответить
Jenea83
1533634315
зачем менять шило на мыло? думаю Смолов не захочет в Локомотив переходить
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zigbert
1533643407
Скорей всего так оно и будет.
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