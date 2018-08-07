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    «Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов

    «Локомотив» провел заседание трансферного комитета, на котором обсуждался вопрос о новом нападающем.

    Главный тренер команды Юрий Семин предложил кандидатуру молодого форварда грузинского «Рустави». Вероятность трансфера невысокая. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Шоффельхаус предложил вариант с 30-летним игроком, который имеет опыт выступлений в АПЛ.

    «Локомотив» отказался от трансферов Карлоса Бакки («Милан»),Вильфрида Бони («Суонси») и Мунира Эль-Хаддади («Барселона»). Из-за финансового фэйр-плей клуб не может позволить себе игрока дороже 10 миллионов евро. Каждый из перечисленных футболистов стоит больше этой суммы.

    Приоритетный вариант для «Локомотива» – форвард «Краснодара» Федор Смолов. Железнодорожники хотят заплатить 9 миллионов евро двумя платежами, «Краснодар» просит 10 миллионов евро плюс бонусы.

    «Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 00:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:03

      Скорей всего так оно и будет.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 августа 2018, 12:31

      зачем менять шило на мыло? думаю Смолов не захочет в Локомотив переходить

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Jenea83 7 августа 2018, 12:33

      С чего бы это ему не хотеть жить в Москве и играть в Лиге Чемпионов?ты хоть думай что пишешь!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > AtticusFinch 7 августа 2018, 14:26

      А через год переходить еще в какой ни будь клуб играющий в ЛЧ? Локо редкий гости в лиге к сожалению. Посмотрим что будет в итоге, я свое мнение выразил. Нет смысла переходить в другой клуб нашего чемпионата. Например Дзюба перешел в Зенит а чемпионат так и не выиграл.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Jenea83 7 августа 2018, 14:38

      Да уж лучше сейчас гарантированно в Лиге Чемпионов поиграть, чем в Краснодаре гнить!

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 августа 2018, 09:01

      Семин заставит Федора работать по полной

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 августа 2018, 07:05

      Почему нельзя продать кого-нибудь, чтоб появилась возможность больше десятки потратить на форварда?

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 августа 2018, 06:00

      Бакка то лучше.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 августа 2018, 05:17

      Скорее все перечисленные отказались от Локомотива

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2018, 03:33

      вот о чем я и говорил переключатся на Федю если трансфер состаится надеюсь Палыч вернет его в кондиции

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      Рейтинг: +839

      Князев 7 августа 2018, 02:18

      Зачем вам этот лентяй, он пешеход. Ни открыться ни сделать рывок для выхода на ударную позицию. Уймитесь. Пусть Краснодар с ним мучается!!!

      3
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      Рейтинг: +263

      Саладин 7 августа 2018, 00:29

      Да хоть кого-нибудь... Берите Федю и грузина. Только быстрее, чемпионат уже идёт, если не в курсе.

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