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Испания. Сегунда
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Альбасете
Мунир Эль-Хаддади
€ 1,50 млн
Мунир Эль-Хаддади
Альбасете
1 сентября 1995 (31), Эскориал
#16 | Нападающий
177 см
Марокко | Испания
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«Леганес» подписал победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы
2024.08.23 14:47
Нападающий «Севильи» Мунир заразился коронавирусом
2020.09.05 17:17
Фото
Нападающий «Севильи» Мунир – игрок недели в Лиге Европы
2019.11.08 19:15
Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы
2019.11.08 13:44
Гранеро, Кривелли, Эль-Хаддади и Рэшфорд – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
2019.11.08 11:50
2
Фото
Контракт Мунира с «Севильей» рассчитан на 4,5 года
2019.01.12 16:56
5
«Барселона» объявила о продаже Мунира в «Севилью»
2019.01.11 23:28
8
Mundo Deportivo: Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье»
2019.01.11 19:08
Вальверде: «Решение по Эль-Хаддади принято. Если все разрешится зимой, тем лучше»
2019.01.09 19:52
Вальверде сообщил Эль-Хаддади, что он больше не сыграет за «Барселону»
2019.01.08 13:13
6
«Шальке» – фаворит в борьбе за форварда «Барселоны» Эль-Хаддади
2019.01.03 17:25
«Марсель» включился в борьбу за форварда «Барселоны» Эль-Хаддади
2018.12.30 12:24
«Бетис» ведет переговоры с «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади
2018.12.17 13:31
1
Форвард «Барселоны» Эль-Хаддади может перейти в «Наполи»
2018.11.19 12:35
1
Примера. Эль-Хаддади спас «Барселону» от проигрыша «Атлетику». Каталонцы не могут победить в трех матчах подряд
2018.09.29 19:07
9
Форвард «Барселоны» Эль-Хаддади отказывался оплатить счет на 16 тысяч в ночном клубе, пока не вмешалась полиция
2018.09.11 14:38
7
«Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов
2018.08.07 00:11
12
«Барселона» намерена выручить от летних продаж 100 миллионов. Клуб покинут пять игроков
2018.05.28 13:52
4
«Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира, на которого претендовал «Зенит»
2017.09.01 21:24
5
«Кристал Пэлас» сделает предложение «Барселоне» по Муниру, которым интересовался «Зенит»
2017.08.22 18:26
1
«Барселона» продаст Мунира за 30 миллионов, «Байер» – главный претендент из шести клубов
2017.07.25 22:05
«Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока
2017.07.16 19:14
7
«Барселона» готова продать Эль-Хаддади за 14 миллионов
2017.07.11 10:19
4
Игрок «Барселоны» Эль-Хаддади отказал «Зениту»
2017.07.02 12:02
15
Орлов: «Полоз «Зениту» не нужен. Кокорин абсолютно не хуже»
2017.06.22 23:51
30
Нападающий «Барселоны», которым интересуется «Зенит», сменит испанское футбольное гражданство на марокканское
2017.06.22 07:42
4
«Зенит» купит Мунира за 20 миллионов
2017.06.22 00:55
13
«Зенит» ведет переговоры о трансфере форварда «Барселоны»
2017.06.17 06:08
15
Примера. Гол Мунира спас «Валенсию» от поражения в матче со «Спортингом»
2017.03.11 16:51
Фернандес: «Барселона» не ставит трусливых условий. Хочу, чтобы Эль-Хаддади сыграл против нас»
2016.09.08 20:21
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