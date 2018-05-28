«Барселона» намерена выручить от летних продаж 100 миллионов. Клуб покинут пять игроков

«Барселона» летом надеется выручить от продажи футболистов 100 миллионов евро.

Руководство клуба приняло решение отпустить некоторых игроков, чтобы увеличить трансферный бюджет клуба.

Команду покинут Андре Гомеш, Пако Алькасер, Рафинья, Жерар Деулофеу и Алейш Видаль. Йерри Мину, Мунира и Дениса Суареса планируется отдать в аренду.

По завершении сезона истекают аренды Рафиньи и Деулофеу в «Интере» и «Уотфорде» соответственно. В настоящее время ведутся переговоры о выкупе прав на игроков. Мунир также надеется продлить свое арендное соглашение с «Алавесом» еще на сезон.