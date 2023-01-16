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Жерар Деулофеу
Жерар Деулофеу
Завершил карьеру
13 марта 1994 (32)
#10 | Нападающий
179 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Деулофеу: «Барселона» идет к тому, чтобы снова стать победоносной»
2023.01.16 09:28
Пять клубов претендуют на воспитанника «Барселоны» Деулофеу
2022.11.05 11:36
Воспитанник «Барселоны» Деулофеу: «В мгновение перейду в «Реал», если он заинтересуется»
2022.09.21 08:27
Экс-игрок «Барселоны» Деулофеу близок к трансферу в «Наполи»
2022.06.05 13:46
Серия А. Дубль экс-игрока «Барселоны» Деулофеу помог «Удинезе» крупно победить на выезде «Кальяри»
2021.12.19 00:52
Деулофеу: «Я открыт для РПЛ. Нет ничего невозможного»
2021.03.10 17:46
2
Фото
«Удинезе» взял в аренду Деулофеу. На него претендовал «Локомотив»
2020.10.06 00:53
1
Воспитанник «Барселоны» Деулофеу выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов»
2020.03.02 23:31
Фосу-Менса – самый быстрый игрок сезона в АПЛ. Он разогнался до 35,32 км/ч. В топ-10 – вратарь «Фулхэма»
2019.05.22 12:35
8
Деулофеу – первый за 33 года игрок «Уотфорда», сделавший хет-трик в высшем дивизионе Англии
2019.02.23 07:15
Деулофеу: «Я не вернусь в «Барселону»
2018.11.02 10:47
3
«Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд» за 13 миллионов
2018.06.11 15:15
1
«Барселона» намерена выручить от летних продаж 100 миллионов. Клуб покинут пять игроков
2018.05.28 13:52
4
«Уотфорд» не собирается возвращать Деулофеу «Барселоне»
2018.04.27 11:46
Деулофеу забил в Премьер-лиге впервые за 3 года
2018.02.06 09:54
Куртуа: «Деулофеу? Это слишком «дешевый» пенальти»
2018.02.06 08:31
8
Вальверде: «У Деулофеу были шансы доказать состоятельность в «Барселоне»
2018.02.01 09:42
Фото
«Барселона» подтвердила переход Деулофеу в «Уотфорд»
2018.01.30 00:25
5
«Уотфорд» арендует Деулофеу у «Барселоны»
2018.01.29 21:15
«Уотфорд» заинтересован в переходе Деулофеу
2018.01.29 10:06
«Наполи» может купить Деулофеу у «Барселоны»
2018.01.11 16:13
Агент нападающего «Барселоны» Деулофеу вылетел на переговоры с «Наполи»
2018.01.10 16:02
«Наполи» связался с «Барселоной» по трансферу Деулофеу
2018.01.09 23:29
1
«Интер» начал переговоры с «Барселоной» по Деулофеу
2018.01.07 08:06
«Рома» поспорит с «Интером» за Деулофеу
2018.01.05 15:10
Источник: в январе «Барселону» покинут пять футболистов
2017.12.29 17:50
5
«Интер» хочет усилиться Деулофеу и Видалем
2017.12.28 14:06
1
Деулофеу пропустит матч с «Реалом»
2017.12.16 00:03
«Барселона» зимой продаст трех футболистов
2017.11.25 17:02
2
«Милан» хочет арендовать у «Барселоны» Деулофеу
2017.10.07 13:25
1
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