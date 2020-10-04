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    Деулофеу: «Я открыт для РПЛ. Нет ничего невозможного»

    Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу рассказал, что рассмотрит предложение от команд из РПЛ.

    — Назови хотя бы пару команд, в которые ты мог перейти, но не перешел.

    — Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.

    — «Локомотив», да

    — Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был.

    — Но ты открыт для РПЛ? Или даже не рассматриваешь переезд сюда?

    — Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.

    — Ты играешь с экс-защитником ЦСКА Бекао. Он что-нибудь рассказывал о России или о Миранчуке с Кокориным, которые тоже приехали в Италию?

    — Нет, с Родриго мы никогда не говорили о России. Поэтому у меня в принципе очень мало информации о вашей стране и игроках. Я ведь никогда там не играл.

    • В октябре агент Деулофеу сообщал об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».
    • Деулофеу – воспитанник «Барселоны».
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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