Деулофеу: «Я открыт для РПЛ. Нет ничего невозможного»

Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу рассказал, что рассмотрит предложение от команд из РПЛ.
— Назови хотя бы пару команд, в которые ты мог перейти, но не перешел.
— Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.
— «Локомотив», да
— Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был.
— Но ты открыт для РПЛ? Или даже не рассматриваешь переезд сюда?
— Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.
— Ты играешь с экс-защитником ЦСКА Бекао. Он что-нибудь рассказывал о России или о Миранчуке с Кокориным, которые тоже приехали в Италию?
— Нет, с Родриго мы никогда не говорили о России. Поэтому у меня в принципе очень мало информации о вашей стране и игроках. Я ведь никогда там не играл.
- В октябре агент Деулофеу сообщал об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».
- Деулофеу – воспитанник «Барселоны».
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.