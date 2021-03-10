Деулофеу: «Я открыт для РПЛ. Нет ничего невозможного»

Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу рассказал, что рассмотрит предложение от команд из РПЛ.

— Назови хотя бы пару команд, в которые ты мог перейти, но не перешел.

— Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.

— «Локомотив», да

— Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был.

— Но ты открыт для РПЛ? Или даже не рассматриваешь переезд сюда?

— Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.

— Ты играешь с экс-защитником ЦСКА Бекао. Он что-нибудь рассказывал о России или о Миранчуке с Кокориным, которые тоже приехали в Италию?

— Нет, с Родриго мы никогда не говорили о России. Поэтому у меня в принципе очень мало информации о вашей стране и игроках. Я ведь никогда там не играл.