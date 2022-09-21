Воспитанник «Барселоны» Деулофеу: «В мгновение перейду в «Реал», если он заинтересуется»

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу не против перейти в «Реал», несмотря на то что получал футбольное образование в «Барселоне».
«Я не хочу возвращаться в «Барселону», но, если «Реал Мадрид» заинтересуется, я присоединюсь к ним в одно мгновение», – сказал игрок.
- 28-летний Деулофеу стоит 15 миллионов евро.
- Деулофеу не только воспитанник «Барселоны», но она еще и покупала игрока у «Эвертона» в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне Серии А у Деулофеу 7 матчей, 5 ассистов.
Источник: твиттер Managing Barça