Воспитанник «Барселоны» Деулофеу: «В мгновение перейду в «Реал», если он заинтересуется»

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу не против перейти в «Реал», несмотря на то что получал футбольное образование в «Барселоне».

«Я не хочу возвращаться в «Барселону», но, если «Реал Мадрид» заинтересуется, я присоединюсь к ним в одно мгновение», – сказал игрок.