Фосу-Менса – самый быстрый игрок сезона в АПЛ. Он разогнался до 35,32 км/ч. В топ-10 – вратарь «Фулхэма»

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал десятку самых скоростных футболистов завершившегося розыгрыша АПЛ.

Возглавил список защитник «МЮ» Тимоти Фосу-Менса, выступавший в сезоне-2018/19 на правах аренды за «Фулхэм». 21-летний игрок разогнался до 35,32 км/час.

В топ-10 также вошел голкипер «Фулхэма» Серхио Рико, развивший скорость 35,01 км/ч.

Рейтинг 10 самых скоростных футболистов АПЛ в сезоне-2018/19

1. Тимоти Фосу-Менса («Манчестер Юнайтед») – 35,32 км/час

2. Кайл Уокер («Манчестер Сити») – 35,27 км/час

3. Рубен Винагре («Вулверхэмптон») – 35,20 км/час

4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 35,18 км/час

5. ДеАндре Йедлин («Ньюкасл») – 35,17 км/час

6. Жерар Деулофеу («Уотфорд») – 35,13 км/час

7. Фелипе Андерсон («Вест Хэм») – 35,11 км/час

8. Дивок Ориги («Ливерпуль») – 35,04 км/час

9. Серхио Рико (вратарь, «Фулхэм») – 35,01 км/час

10. Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас») – 34,96 км/час.