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    Фосу-Менса – самый быстрый игрок сезона в АПЛ. Он разогнался до 35,32 км/ч. В топ-10 – вратарь «Фулхэма»

    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал десятку самых скоростных футболистов завершившегося розыгрыша АПЛ.

    Возглавил список защитник «МЮ» Тимоти Фосу-Менса, выступавший в сезоне-2018/19 на правах аренды за «Фулхэм». 21-летний игрок разогнался до 35,32 км/час.

    В топ-10 также вошел голкипер «Фулхэма» Серхио Рико, развивший скорость 35,01 км/ч.

    Рейтинг 10 самых скоростных футболистов АПЛ в сезоне-2018/19

    1. Тимоти Фосу-Менса («Манчестер Юнайтед») – 35,32 км/час

    2. Кайл Уокер («Манчестер Сити») – 35,27 км/час

    3. Рубен Винагре («Вулверхэмптон») – 35,20 км/час

    4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 35,18 км/час

    5. ДеАндре Йедлин («Ньюкасл») – 35,17 км/час

    6. Жерар Деулофеу («Уотфорд») – 35,13 км/час

    7. Фелипе Андерсон («Вест Хэм») – 35,11 км/час

    8. Дивок Ориги («Ливерпуль») – 35,04 км/час

    9. Серхио Рико (вратарь, «Фулхэм») – 35,01 км/час

    10. Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас») – 34,96 км/час.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: -1

      faze48 3 минуты назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +4508

      piligrim1986 1 час назад

      херня, а в 22-55 за пивом быстрее бегу))))

      6
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      Рейтинг: +4107

      ilichkadr 1 час назад

      Давно говорил, что пора из стайеров футболистов отбирать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +765

      PUZIAKA 1 час назад

      похоже кто-то лихо напожарил, раз вратарю пришлось куда-то нестись с такой скоростью))

      4
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      ...
      Рейтинг: +20

      DonBaton > PUZIAKA 1 час назад

      Просто вратарь у черного забрал банан,а тому это не понравилось,вот и бегали оба

      -2
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      ...
      Рейтинг: +765

      PUZIAKA > DonBaton 1 час назад

      Судя по всему ты не самый приятный и толерантный человек. Рад, что вряд ли когда-либо встречу тебя в жизни.

      3
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      Рейтинг: +3938

      GoldPlayFIFARus9 > PUZIAKA 47 минут назад

      Быть толерантным в 21-м веке стыдно

      -1
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      Рейтинг: +20

      DonBaton > GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Я не толераст,и не либераст,и слава богу им не буду

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