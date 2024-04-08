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Бразилия. Серия А
Команды
Палмейрас
Фелипе Андерсон
€ 1,50 млн
Фелипе Андерсон
Палмейрас
15 апреля 1993 (33), Бразилиа
#7 | Нападающий
178 см | 69 кг
Бразилия
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Публикации
«Ювентус» бесплатно подпишет вингера «Лацио»
2024.04.08 20:20
«Лацио» вернул Андерсона из «Вест Хэма» за 3 миллиона. В 2018 году его продали за 38 миллионов
2021.07.16 15:55
2
Арустамян: «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина за 5 миллионов
2021.01.20 13:29
41
Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива
2021.01.20 08:41
10
Фото
«Порту» взял в аренду Фелипе Андерсона, Сарра и Груйича
2020.10.07 08:12
Фосу-Менса – самый быстрый игрок сезона в АПЛ. Он разогнался до 35,32 км/ч. В топ-10 – вратарь «Фулхэма»
2019.05.22 12:35
8
«Реал» может купить у «Вест Хэма» Андерсона, если «Челси» откажется продавать Азара
2019.03.21 17:35
1
Gazzetta dello Sport включила Сорокина в команду недели в Европе
2018.12.10 16:46
13
Лотито – о трансфере Милинковича-Савича: «Рассмотрим только сумасшедшее предложение»
2018.07.27 08:33
10
Фото
«Вест Хэм» за рекордную сумму купил Андерсона
2018.07.15 12:25
2
Sky: Андерсон перейдет в «Вест Хэм» за 40 миллионов. Это будет седьмой трансфер клуба в межсезонье
2018.07.14 21:02
5
«Лацио» оценивает Дзагоева в 15 миллионов
2018.07.13 11:15
28
«Лацио» получит от «Вест Хэма» 30 миллионов за переход Фелипе Андерсона
2018.06.14 10:17
«Лацио» готов отпустить Андерсона в «Вест Хэм» за 50 миллионов
2018.06.07 20:50
1
«Лацио» не продаст «Вест Хэму» Андерсона за 33 миллиона
2018.06.06 11:16
3
Паредес и Иванович вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
2018.02.23 13:16
6
«Челси» проявляет интерес к Фелипе Андерсону
2018.02.17 08:59
Серия А. «Лацио» на последних минутах забил два мяча и выиграл «Торино»
2017.03.14 00:43
Кубок Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел в полуфинал
2017.02.01 00:48
4
Фелипе Андерсон может стать игроком «Челси»
2016.07.10 20:27
Фелипе Андерсон: «Я остаюсь в «Лацио»
2016.03.15 12:06
«Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за Андерсона
2016.03.11 07:00
Агент: «Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Фелипе Андерсону»
2016.02.23 20:48
«Лацио» опроверг информацию о продаже Андерсона в «МЮ»
2016.02.22 19:00
Президент «Лацио»: «Продал Андерсона в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов»
2016.02.22 16:20
5
«Лацио» ответил отказом на 50-миллионное предложение по Андерсону
2016.02.15 21:59
1
Серия А. «Лацио» разгромил «Верону»
2016.02.12 00:43
Андерсон не стал комментировать свое будущее
2016.01.10 07:48
Фелипе Андерсон близок к переходу «Манчестер Юнайтед»
2015.12.31 13:49
2
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Андерсона вместо Родригеса
2015.12.28 20:30
1
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