Sky: Андерсон перейдет в «Вест Хэм» за 40 миллионов. Это будет седьмой трансфер клуба в межсезонье

Полузащитник «Лацио» Филипе Андерсон прошел медобследование в «Вест Хэме». Клуб объявит о трансфере в течение трех суток.

Игрок согласовал условия личного контракта. О деталях не сообщается.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но она может вырасти до 47,5 миллионов.

Андерсон станет седьмым новичком «Вест Хэма» в межсезонье. В команду уже перешли Андрей Ярмоленко, Джек Уилшир, Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс и другие.

Бразильский игрок перешел в «Лацио» в 2013 году. За это время он сыграл в 177 матчах, забил 34 мяча и отдал 42 голевые передачи.