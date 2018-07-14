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    Sky: Андерсон перейдет в «Вест Хэм» за 40 миллионов. Это будет седьмой трансфер клуба в межсезонье

    Полузащитник «Лацио» Филипе Андерсон прошел медобследование в «Вест Хэме». Клуб объявит о трансфере в течение трех суток.

    Игрок согласовал условия личного контракта. О деталях не сообщается.

    Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но она может вырасти до 47,5 миллионов.

    Андерсон станет седьмым новичком «Вест Хэма» в межсезонье. В команду уже перешли Андрей Ярмоленко, Джек Уилшир, Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс и другие.

    Бразильский игрок перешел в «Лацио» в 2013 году. За это время он сыграл в 177 матчах, забил 34 мяча и отдал 42 голевые передачи.

    Источник: Skysports

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    14.07.2018 21:02
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 июля 2018, 22:15

      Обычно такие скупки ничем хорошим не заканчиваются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 14 июля 2018, 22:15

      1й Диоп
      2й Ярмоленко
      3й Фабиянски
      4й Фредерикс
      5й Уилшер
      6й Бальбуэна

      И на будущее SEVENTH переводится, как СЕДЬМОЙ дебилы, а не 17й

      2
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    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 14 июля 2018, 22:08

      Эвертон тоже всех подряд скупил, а итог был виден

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 июля 2018, 21:46

      Неплохая по именам банда собирается у молотобойцев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2018, 21:43

      Клубы АПЛ никогда не были бедными. В ВХЮ опять перестройка намечается.

      0
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