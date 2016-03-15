Фелипе Андерсон: «Я остаюсь в «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба. Как сообщалось ранее, в прессе появились слухи о переходе хавбека в «Манчестер Юнайтед».

«Никакой конкретики нет. Это лишь слухи в газетах. О моем возможном уходе пишут часто, но я остаюсь в «Лацио». Моя цель — хорошо выступать в составе римлян и получать приглашения в сборную Бразилии. Мне уже удалось пробиться в состав сборной на Олимпиаду, но я должен продолжать искать пути улучшения игры», — сказал Фелипе Андерсон.