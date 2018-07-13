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«Лацио» оценивает Дзагоева в 15 миллионов

13 июля 2018, 11:15
28

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает LazioPress.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Лацио». Римляне следят за россиянином шесть лет – с момента его выступления на Евро-2012. После завершения чемпионата Европы «Лацио» пытался приобрести Дзагоева, но тогда стороны не договорились.

В римском клубе Дзагоев рассматривается в качестве замены Фелипе Андерсону, который продолжит карьеру в «Вест Хэме». Итальянцы оценивают футболиста сборной России в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он сыграл в РФПЛ 21 игру, забив три гола и отдав семь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Лацио ЦСКА Дзагоев Алан Андерсон Фелипе
Комментарии (28)
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Т34
1531471105
Как сказал бы Станиславский: "Не верю!"
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Ubuntu
1531471457
Алан мечтает поехать в Европу. За такие деньги ЦСКА надо его отпускать. Тем более он больше времени лечится чем играет
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dinar7777dinar
1531473074
это еще много даже ! но гинер еврейчик жидяра будет долго голову епать и по головину тоже !
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Argon
1531473226
Все хорошо, но ломается он ... . 15 лямов достойная цена!
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Патронташ
1531473525
6 лет следят, а выследить ни как не могут....А если серьезно. Если они Дзагоева после Евро-12 не купили, то за 6 лет он не стал здоровее и моложе, феноменального за эти годы, будем откровенны, ничего не показал. Что продемонстрировал Алан на этом ЧМ? Очередную травму. Ну не похожи хозяева Лацио на альтруистов, собирающих больных игроков в клуб на лечение за 15 кровных лямов.
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овертайм
1531474211
кто в цска играть то будет?)
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ivanthebest
1531477335
Давай Алан, есть шанс и он похоже последний... Нужно пробовать и уезжать. На твоё место придёт молодой игрок. Вообще, ЧМ прошёл, нужно отменять лимит, либо серьёзно смягчать, чтобы и наши игроки уезжали и клубы их спокойно отпускали, т.к. будет выбор кого купить не только из ограниченного числа российских игроков, а из любой точки мира.
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val-berezko
1531483971
Хорошее преложение,но вряд ли будет иметь продолжение. Создается мнение,что кто то вбрасывает эти предложения для забавы.
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OfaZavr
1531495368
что-то меня терзают смутные сомнения насчет правдивости этой информации)
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Полная Канистра
1531496317
6 лет следить ну это очень большой срок ни за кем так не следили как за Аланом
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