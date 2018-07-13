«Лацио» оценивает Дзагоева в 15 миллионов

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает LazioPress.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Лацио». Римляне следят за россиянином шесть лет – с момента его выступления на Евро-2012. После завершения чемпионата Европы «Лацио» пытался приобрести Дзагоева, но тогда стороны не договорились.

В римском клубе Дзагоев рассматривается в качестве замены Фелипе Андерсону, который продолжит карьеру в «Вест Хэме». Итальянцы оценивают футболиста сборной России в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он сыграл в РФПЛ 21 игру, забив три гола и отдав семь результативных передач.