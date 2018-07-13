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    «Лацио» оценивает Дзагоева в 15 миллионов

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает LazioPress.

    Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Лацио». Римляне следят за россиянином шесть лет – с момента его выступления на Евро-2012. После завершения чемпионата Европы «Лацио» пытался приобрести Дзагоева, но тогда стороны не договорились.

    В римском клубе Дзагоев рассматривается в качестве замены Фелипе Андерсону, который продолжит карьеру в «Вест Хэме». Итальянцы оценивают футболиста сборной России в 15 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне он сыграл в РФПЛ 21 игру, забив три гола и отдав семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 11:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:46

      Для Алана это будет одним из последних шансов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июля 2018, 18:38

      6 лет следить ну это очень большой срок ни за кем так не следили как за Аланом

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:22

      что-то меня терзают смутные сомнения насчет правдивости этой информации)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июля 2018, 15:12

      Хорошее преложение,но вряд ли будет иметь продолжение. Создается мнение,что кто то вбрасывает эти предложения для забавы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > val-berezko 13 июля 2018, 22:16

      Продать паспортиста Дзагоева на пару с Головиным Гинер мог бы только для того, чтобы с наименьшими потерями избавиться от ЦСКА. Но это вряд ли, раз он собирается за пятерку купить уругвайца на место Мусы, за которого Лестер заломил десятку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2018, 13:22

      Давай Алан, есть шанс и он похоже последний... Нужно пробовать и уезжать. На твоё место придёт молодой игрок. Вообще, ЧМ прошёл, нужно отменять лимит, либо серьёзно смягчать, чтобы и наши игроки уезжали и клубы их спокойно отпускали, т.к. будет выбор кого купить не только из ограниченного числа российских игроков, а из любой точки мира.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 13 июля 2018, 13:18

      Не будет он играть в Италии..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 июля 2018, 13:13

      Утка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 июля 2018, 12:30

      кто в цска играть то будет?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > овертайм 13 июля 2018, 13:31

      Школа у ЦСКА впоряде, дадут новое поколение!

      4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > Всем привет, я тут время 13 июля 2018, 16:56

      дадут то дадут, но 15-16 летние пацаны не вывезут конкуренцию в борьбе за 1 место) ну и лч еще)

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июля 2018, 12:18

      6 лет следят, а выследить ни как не могут....А если серьезно. Если они Дзагоева после Евро-12 не купили, то за 6 лет он не стал здоровее и моложе, феноменального за эти годы, будем откровенны, ничего не показал. Что продемонстрировал Алан на этом ЧМ? Очередную травму. Ну не похожи хозяева Лацио на альтруистов, собирающих больных игроков в клуб на лечение за 15 кровных лямов.

      5
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      Рейтинг: +1168

      Argon 13 июля 2018, 12:13

      Все хорошо, но ломается он ... .
      15 лямов достойная цена!

      4
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