«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Андерсона вместо Родригеса

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона.

Сообщается, что игрок римлян станет запасным вариантом на тот случай, если «МЮ» не удастся купить футболиста «Реала» Хамеса Родригеса. За Андерсона манкунианцы готовы заплатить 45 миллионов евро, как утверждает Le Republlica.

В нынешнем сезоне Серии А Андерсон сыграл 17 матчей, забил в этих встречах четыре гола и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.