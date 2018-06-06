«Лацио» не продаст «Вест Хэму» Андерсона за 33 миллиона

В «Лацио» ответили отказом на предложение «Вест Хэма» о покупке полузащитника Фелипе Андерсона.

Английская сторона предлагала за бразильца 33 миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 38 миллионов евро. Римляне готовы продать 25-летнего футболиста, но минимум за 50 миллионов евро.

В «Вест Хэме» рассматривали Андерсона в качестве замены Марко Арнаутовичу, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.