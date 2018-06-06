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    «Лацио» не продаст «Вест Хэму» Андерсона за 33 миллиона

    В «Лацио» ответили отказом на предложение «Вест Хэма» о покупке полузащитника Фелипе Андерсона.

    Английская сторона предлагала за бразильца 33 миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 38 миллионов евро. Римляне готовы продать 25-летнего футболиста, но минимум за 50 миллионов евро.

    В «Вест Хэме» рассматривали Андерсона в качестве замены Марко Арнаутовичу, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

    В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: Express.co.uk

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    06.06.2018 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 июня 2018, 14:19

      А за 34 продаст?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июня 2018, 12:09

      Статистика прошлого сезона и на 38 с трудом тянет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 июня 2018, 11:43

      Ливерпулю он бы идеально подошёл, чем то похож по стилю игры с Коутиньо.

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