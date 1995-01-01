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    Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».

    Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре российского форварда. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины».

    В качестве альтернативы 29-летнему нападающему итальянский клуб рассматривает вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

    Ранее агент Кокорина сообщал, что «Фиорентина» отказалась платить за россиянина 15 миллионов евро.

    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
    • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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