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  • Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива

Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива

20 января 2021, 08:41
10

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».

Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре российского форварда. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В качестве альтернативы 29-летнему нападающему итальянский клуб рассматривает вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

Ранее агент Кокорина сообщал, что «Фиорентина» отказалась платить за россиянина 15 миллионов евро.

  • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
  • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Вест Хэм Кокорин Александр Андерсон Фелипе
Комментарии (10)
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evgevg13
1611114716
"Забирайте" - как говорил небезызвестный Иван Васильевич
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Fusballer
1611122301
Шо, опять? Мало им 6-0 от Наполи?
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DOCTOR PENALTY
1611124315
Дурной сон под утро.
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vladimir-7
1611124650
Кокорин и сам никуда не уйдет, ему и в спартаке очень хорошо, тепло, зарплата отличная, делать особенно нечего, так шарик погонял для своего удовольствия, а там в Фиорентине работать надо, да ещё как. Три года просидит у Федуна, а там уйдёт на Матч-ТВ, вместо Аршавина.
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кто там
1611124904
По мойму Фелипе ещё в жизни так не унижали, как сейчас назвав его запасным вариантом если они не смогут подписать недофутболиста из России..
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oyabun
1611128592
Ох уж эти сказочки от агента Кокорина..
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JTherry
1611131406
ди Марцио под Газика "косит", скоро перчатка прилетит от "фиалок"... "фиалки" мечтают о "забивном" Кокорине с пеналей)) альтернатива Коке - бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Алехандро Гомес...
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серега кашин
1611131959
фиалки что собрались вылетать в серию в?
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Mister_Tomsk
1611139514
Не пойдет он туда, там бегать надо, тренироваться, голы забивать к тому же, он привык на банке сидеть и лямы получать.
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