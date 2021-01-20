Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».

Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре российского форварда. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В качестве альтернативы 29-летнему нападающему итальянский клуб рассматривает вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

Ранее агент Кокорина сообщал, что «Фиорентина» отказалась платить за россиянина 15 миллионов евро.