Ди Марцио: Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины». Фелипе Андерсон – альтернатива

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».
Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре российского форварда. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кокорин – главная трансферная цель «Фиорентины».
В качестве альтернативы 29-летнему нападающему итальянский клуб рассматривает вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.
Ранее агент Кокорина сообщал, что «Фиорентина» отказалась платить за россиянина 15 миллионов евро.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
- Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио