«Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что «Фиорентина» хотела купить его клиента.

По его словам, итальянский клуб отказался платить 15 миллионов евро, которые потребовали москвичи.

Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».

В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря