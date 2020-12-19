«Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что «Фиорентина» хотела купить его клиента.
По его словам, итальянский клуб отказался платить 15 миллионов евро, которые потребовали москвичи.
- Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
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Источник: Sport24