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  • «Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

«Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

19 декабря 2020, 11:33
58

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что «Фиорентина» хотела купить его клиента.

По его словам, итальянский клуб отказался платить 15 миллионов евро, которые потребовали москвичи.

  • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
  • В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (58)
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maior-60
1608367347
Отдать даром и билет на самолет купить, лишь бы забрали.
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Нуф-Нуф
1608367830
Кокорин: "Чё смеётесь? Всё равно играть не буду!".
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ilichkadr
1608368937
«Фиорентина» просто офигела от такого ценника.
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sobaka120982
1608370452
При все уважении но Саша не стоит таких бешеных денег, чем они думают? За россиянина больше 4-5 не дадут тем болеее он постоянно лечится а им нужно что бы игрок забивал
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САДЫЧОК
1608370482
Ситуация с Кокориным такая , что можно и Спартаку доплатить лишь бы избавиться от него и не платить по ведомости...
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piligrim1986
1608372769
ему цена 1,5)))
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Vepras
1608373345
Что значит потребовал ? Может запросил.
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mamba9090909
1608373577
Я вот тоже хотел узнать, на каком основании они ТРЕБОВАЛИ?)) Обычно, тот кто продаёт, ЗАПРАШИВАЕТ цену, а тот кто покупает, либо отказывается, либо ПРЕДЛАГАЕТ свою. А тут Фиорентину огорошили требованием, естественно они опешили и постарались откреститься от Спартака, не торгуясь.))
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Кинстифа
1608376908
Жадность фраера сгубила.... Получите, распишитесь))))
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VVM1964
1608378723
" Потребовал " ? Каждый заголовок бомбардира - провокация !
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