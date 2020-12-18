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    «Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что «Фиорентина» хотела купить его клиента.

    По его словам, итальянский клуб отказался платить 15 миллионов евро, которые потребовали москвичи.

    • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии61
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      Рейтинг: +1139

      омск55 4 минуты назад

      А может это опечатка не 15м а 1,5м

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      Рейтинг: +3625

      алдан2014 6 минут назад

      Я думаю,что Спартак мечтает хоть за тарелку супа его кому-нибудь сплавить. Конченный лентяй этот Кокорин

      0
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      Рейтинг: +9

      caier2544 17 минут назад

      Зацените мои голые фоточки, лайкай и общайся с такими как я (ми развратные и жаждим члена) ----- https://me.sv/6BJyXx

      0
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      Рейтинг: +3625

      алдан2014 > caier2544 8 минут назад

      Ты Дзюба?

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      Рейтинг: +6533

      NewLife 19 минут назад

      Разве так требуют ? Надо было бригаду требовальщиков послать к ним.

      0
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      Рейтинг: +25203

      VVM1964 1 час назад

      " Потребовал " ? Каждый заголовок бомбардира - провокация !

      2
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      Рейтинг: +2427

      Бухбух 1 час назад

      15 Кокорин стоит для клубов из России, т.к. "паспортист", ну а в другие страны - как минимум в 2 раза дешевле.

      0
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      Рейтинг: +3024

      raritet 1 час назад

      Что-то не вериться во все это. Как правило покупают не кота в мешке и не Кокорина , в неизвестно каком состоянии: забить пенальти за все это время -не показатель игрока на 15.миллионов. Если бы он хотя бы был на виду , принял участие во всех играх команды, то и тогда были бы большие сомнения. Европейцы не такие лохи как мы, покупать со скамейки или еще откуда-то Малкомов. Реальный ценник с учетом пандемии 5-6 миллионов.

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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 1 час назад

      Продадут, значит, продадут.
      НЕ продадут, соответственно, значит, не продадут.
      Жаль. очень жаль, что Кокошка и руководство команды и клуба не нашли общего языка и теперь его трансфер в Спартак называют провальным.
      Умеет, ведь, ИГРАТЬ!
      Но, здесь, по всей видимости, уже что-то из области психологии взаимоотношений.

      -1
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      Рейтинг: +3625

      алдан2014 > derrik2000 4 минуты назад

      Ну причем тут нахождение общего языка. Парень нашёл лохов с жирным контрактом,а трудиться желания нету

      0
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      Рейтинг: +2102

      Andrering87 1 час назад

      Да это говно столько не стоит.....

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      Рейтинг: +600

      qawzsexdr 1 час назад

      Смешно

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