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    Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин нашел компромисс с клубом. Изначально руководство настаивало, чтобы форвард проводил восстановительные тренировки вплоть до 31 декабря, не отправляясь в отпуск.

    Сторона игрока предложила компромиссное решение: Кокорин будет проводить тренировки, но на Мальдивах. Он уже отправился туда в компании реабилитолога и физиотерапевта.

    Однако к занятиям Кокорин приступит 27 декабря. Специалисты до этого времени рекомендовали футболисту покой. В переговорах по отправке Кокорина в отпуск участвовали генеральный и спортивный директоры «Спартака».

    • Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
    • Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).
    • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

    «Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии58
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      Рейтинг: +7051

      Hektor 84 6 минут назад

      Еще год или полтора посидит в Спартаке, расторжение контракта и всё. Матчи за ветеранов и место рядом с Быстровым на срач тв веселить публику своими высерами)))))

      0
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      Рейтинг: +81531

      zigbert 44 минуты назад

      Пора уже всему положить конец. Чем он будет заниматься на январских сборах?

      3
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      Рейтинг: +10371

      JTherry > zigbert 29 минут назад

      лично я думал, что Кока повзрослел и может клубу принести пользу, так же думали и в Спартаке... все разочарованы в этом трансфере... но Федуну нравится наступать на грабли: Широков, Еременко, Кокорин... а нах*ра, спрашивается, такие "эксперименты"? отдыхать будет Кока, как и всю осень, в команде...

      2
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      Рейтинг: +2283

      _Marqella_ > JTherry 25 минут назад

      Всё верно, я давно писала,что этот игрок слишком переоценённый,посмотрите его статистику....8 голов за сезон...ну такое...

      1
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      Рейтинг: +8906

      alex1951 > zigbert 23 минуты назад

      Вы,как всегда,правы товарищ Zigbert!
      Конец ,Кокоша ужо положил)))
      А на сборах будет заниматься ,,дзюбингом,,)))))
      ,,Конец,, - всему делу венец!))))

      1
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      Рейтинг: +2283

      _Marqella_ > _Marqella_ 22 минуты назад

      Всё что у меня осталось в памяти от Кокорина в Зените,это гол Славии на 88-й минуте...

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      Рейтинг: +8906

      alex1951 > _Marqella_ 20 минут назад

      Что вы всё писаете,лучше ,что-нибудь толкое изобразили....

      0
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      Рейтинг: +6140

      Владислав Vlad > zigbert 19 минут назад

      Если к январским сборам ему не предъявят какой-нибудь штраф в размере его зарплаты.
      А может и продадут его вовсе, куда-нибудь в Польшу.

      0
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      Рейтинг: +2283

      _Marqella_ > Владислав Vlad 11 минут назад

      Был же разговор о Феорентине,в аренду...

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      Рейтинг: +2283

      _Marqella_ > alex1951 5 минут назад

      Закусывать надо....есть статистка,когда в нике есть слово alex , то это не далёкие люди,это ещё я мягко выражаюсь,не хочется обижать...

      0
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      Рейтинг: +911

      Max Bobr 47 минут назад

      Клал Сашок и на Спартак и на спартаковский дух вцелом! Бабки решают все. Гнать это дерьмо и подальше!

      1
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      Рейтинг: +300

      O-kolesov 50 минут назад

      Ай да, Сашка, ай да сукин сын, так конкретно поиметь Спартак. Вот вам и спартаковский дух. Теперь на самом деле стыдно за Спартак

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      Рейтинг: +9085

      BRO_football 51 минуту назад

      Ахахаха, клоуны! О каких тренировках может идти речь, когда человек на Мальдивах? В отпуске хочется только отдыхать, а не заниматься работой! Понятное дело, что никакого плана восстановительных тренировок не существует, а реабилитолог и физиотерапевт отправились просто отдохнуть с Кокориным за компанию. Молодец, Кокорин! Обхитрил всех!
      В следующий раз, когда будете думать, почему российские клубы провалили еврокубки, вспомните Кокорина. Типичный образ российского футболиста.

      2
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      Рейтинг: +3272

      solodealer 1 час назад

      Я могу Кокорина только ...похвалить!)))
      Как говорится: каждый играет настолько хорошо, насколько ему позволяет соперник!
      Мы все уже давно прекрасно понимаем, что из себя представляет Кокорин - это самовлюблённый и, безусловно, талантливый юнец, у которого, как говорится, в ходе "живого эксперимента" следов совести или морали обнаружено не было)))
      Это - тупо факт. Без знака минус или плюс...
      Что надо этому пацану "по жизни" (как, впрочем, и многим другим нашим футбольным "героям")?
      Ответ не прост, а ...ОЧЕНЬ ПРОСТ - максимум бабла при минимуме трудозатрат!
      Так...какие вопросы к Кокорину???!! Он всего спокойно добивается"
      Да...КРАССАВААА!)))
      Вопросы есть, но не к нему, а к МЕНЕДЖЕРАМ НАШЕГО ФУТБОЛА И ВООБЩЕ СТРАНЫ... Вы там где все? Наши вертикальные "управленцы"?
      Что вы там за договора с кокориными заключаете, что он вас на....(мальдивах) вертел? Про Месси слыхали? Он тоже вот тут недавно что-то вякать начал про "...уйду туда, пойду сюда..."
      МЕССИ!!!!! А не Кокорин... И где этот Месси? Та там же где и был...по расписанию клуба тренируется и обедать строем ходит!
      При незаменимом количество бюрократов в стране ПРЕВЗОШЛО ИХ КОДИЧЕСТВО ВРЕМЁН СССР! А та страна была ПОБОЛЬШЕ!
      Так...что все эти задравшиеся "слуги народа" такого "эффективного" делают, если на них один кладёт с прибором на Мальдивах , а другой просто с правой кончает в сети?

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      Рейтинг: +8906

      alex1951 > solodealer 59 минут назад

      И вы туда же.....
      Правда у нас получилось покороче,,,,,
      Но народу надо подробно доложить,зажигание позднее..
      И самое страшное иль смешное ,что оно так и есть!

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      Рейтинг: +1711

      Валерий1965 1 час назад

      ))) он улетел..... Но обещал вернуться?))))

      0
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      Рейтинг: +10371

      JTherry 1 час назад

      никакого, согласованного с клубом плана тренировок на Мальдивах — в природе не существует... вранье!!!) клуб не согласился с предложением, но это не остановило Коку и его агента (Бердышева), агент просто поставил клуб перед фактом - улетел Кока...

      2
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      Рейтинг: -48

      Nariman27 1 час назад

      сжечь вместе с онанистом и всего делов)

      1
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      Рейтинг: +5934

      САДЫЧОК 1 час назад

      Да , нет такого уже футболиста !

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