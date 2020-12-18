Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин нашел компромисс с клубом. Изначально руководство настаивало, чтобы форвард проводил восстановительные тренировки вплоть до 31 декабря, не отправляясь в отпуск.

Сторона игрока предложила компромиссное решение: Кокорин будет проводить тренировки, но на Мальдивах. Он уже отправился туда в компании реабилитолога и физиотерапевта.

Однако к занятиям Кокорин приступит 27 декабря. Специалисты до этого времени рекомендовали футболисту покой. В переговорах по отправке Кокорина в отпуск участвовали генеральный и спортивный директоры «Спартака».

Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).

Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).

В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря