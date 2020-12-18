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  • Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

18 декабря 2020, 20:39
67

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин нашел компромисс с клубом. Изначально руководство настаивало, чтобы форвард проводил восстановительные тренировки вплоть до 31 декабря, не отправляясь в отпуск.

Сторона игрока предложила компромиссное решение: Кокорин будет проводить тренировки, но на Мальдивах. Он уже отправился туда в компании реабилитолога и физиотерапевта.

Однако к занятиям Кокорин приступит 27 декабря. Специалисты до этого времени рекомендовали футболисту покой. В переговорах по отправке Кокорина в отпуск участвовали генеральный и спортивный директоры «Спартака».

  • Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
  • Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).
  • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (67)
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DOCTOR PENALTY
1608313671
Тот самый случай, когда слов нет. )))))
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oyabun
1608314024
Нагнул целый клуб. И так мнение о руководстве Спартака было невысоким, но после такого...!!!
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NewLife
1608314269
Полные дебилы руководят Спартаком. Какой-то ушлепок кокорин в роли хвоста, виляющего собакой.
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порт
1608314823
Трудным наверное было решение, поменять базу в Тушино, на Мальдвы.
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MaxRnD
1608316549
Шулер
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Ганнибал Лектор
1608317553
Молодец, Саня. Крутил и вертел всю кодлу федуна как хотел
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kvm
1608317828
федуну опять поводили по губам...
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BRO_football
1608321777
Ахахаха, клоуны! О каких тренировках может идти речь, когда человек на Мальдивах? В отпуске хочется только отдыхать, а не заниматься работой! Понятное дело, что никакого плана восстановительных тренировок не существует, а реабилитолог и физиотерапевт отправились просто отдохнуть с Кокориным за компанию. Молодец, Кокорин! Обхитрил всех! В следующий раз, когда будете думать, почему российские клубы провалили еврокубки, вспомните Кокорина. Типичный образ российского футболиста.
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zigbert
1608322190
Пора уже всему положить конец. Чем он будет заниматься на январских сборах?
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Hektor 84
1608324497
Еще год или полтора посидит в Спартаке, расторжение контракта и всё. Матчи за ветеранов и место рядом с Быстровым на срач тв веселить публику своими высерами)))))
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