Евсеев восхвалил «Динамо Мх» после ничьей с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).
«Мы то в Самаре отдаем [моменты], то тут. В матче с ЦСКА да, нас переиграли. А тут мы сами себе привозим один гол, второй.
Другой вопрос задайте. «Балтике» кто‑то два мяча забивал [в текущем чемпионате]? Сейчас у них 11 мячей пропущено в чемпионате. А забили кто? Кто меньше всего забивает», – сказал Евсеев.
- Дубль у махачкалинцев оформил нападающий Гамид Агаларов, который в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- У «Динамо Мх» в последних пяти матчах одна победа. «Балтика» не проигрывает четыре встречи подряд.
- «Динамо Мх» ни разу не побеждало «Балтику».
