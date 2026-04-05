Евсеев восхвалил «Динамо Мх» после ничьей с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Мы то в Самаре отдаем [моменты], то тут. В матче с ЦСКА да, нас переиграли. А тут мы сами себе привозим один гол, второй.

Другой вопрос задайте. «Балтике» кто‑то два мяча забивал [в текущем чемпионате]? Сейчас у них 11 мячей пропущено в чемпионате. А забили кто? Кто меньше всего забивает», – сказал Евсеев.