Мостовой разобрал отмененный гол Дзюбы в ворота ЦСКА: «95% судей в футбол не играли»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой разобрал отмену гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч Дзюбы отменили в компенсированное время второго тайма.

«Артем – нападающий габаритный, он, в принципе, ничего такого не сделал, а Игорь Акинфеев до мяча не дотянулся, и я бы сказал, что гол можно было бы и засчитать. Но с другой стороны, касание было, и я его в повторе увидел.

То есть ЦСКА и Акинфеев тоже могли бы сказать потом – толчок же был. Момент был непростой, и судьи пришли к выводу, что микротолчок был.

Если бы не было ВАР, гол бы засчитали и никто бы даже не спорил. Я не против ВАР, но он должен судьям помогать. А 95% судей, как я много раз говорил, в футбол не играли и оценивают ситуацию не по-футбольному, а по тому, что написано», – сказал Мостовой.