РПЛ. «Динамо Мх» и «Балтика» забили по два гола, у Агаларова дубль

«Динамо Мх» и «Балтика» не выявили сильнейшего в матче 23-го тура чемпионата России. Команды забили по два гола. Повести в счете успели оба клуба.

Дубль у махачкалинцев оформил нападающий Гамид Агаларов, который в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Калининградцы вернулись на четвертое место, опередив ЦСКА. Махачкалинцы отдалились от зоны переходных матчей.

У «Динамо Мх» в последних пяти матчах одна победа. «Балтика» не проигрывает четыре встречи подряд.

«Динамо Мх» ни разу не побеждало «Балтику».

Встречу обслуживал калужский арбитр Евгений Кукуляк, который судит на профессиональном уровне более 13 лет. Ранее он сам занимался футболом, был в академии ЦСКА.