Тренер «Балтики» прокомментировал 2:2 с «Динамо Мх»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итоги матча с «Динамо Мх». Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 23-м туре РПЛ.
«Немного рано успокоились: игра удается, все хорошо.
Не удалось встряхнуть ребят, что надо играть до конца. Говорили об этом в перерыве, что второй тайм нужно провести так же, как играли в начале и в середине первого. Но не удалось достучаться», – сказал Нагайцев.
- «Балтика» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- В следующем туре команда из Калининграда сыграет с «Пари НН».
- Нагайцев заменяет дисквалифицированного Андрея Талалаева.
