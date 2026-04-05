Дзюбу сравнили с Роналду по двум характеристикам

Форвард «Акрона» Артем Дзюба похож на нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

«По долголетию и пользе для команды Дзюбу среди нападающих можно сравнить с Роналду, они оба приносят огромную пользу своим командам. Их клубы напрямую зависят от них.

Жаль, что Дзюба попробовал себя за границей только в Турции, он мог бы со своим умом и футбольными навыками играть в любой лиге мира», – сказал Барбоза.