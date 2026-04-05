Комичный розыгрыш мяча из матча «Пари НН» – «Ростов»

Неудачный розыгрыш мяча с центра поля в исполнении «Ростова» рассмешил болельщиков. Произошло это на старте второго тайма матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».
Передача вперед не получилась. Засмеялся в том числе комментатор встречи Дмитрий Шнякин.
Итоговый счет встречи – 1:0 в пользу ростовчан.
- Ростовчане отдалились от зоны переходных матчей. «Пари НН» остается там.
- У нижегородцев второе сухое поражение подряд. «Ростов» впервые победил после возобновления сезона, несмотря на серьезные финансовые затруднения.
- «Ростов» победил в Нижнем Новгороде в РПЛ впервые с 2022 года. Ростовчан тренирует аналитик сборной России Джонатан Альба.
