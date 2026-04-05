РПЛ. «Ростов» минимально победил на выезде «Пари НН» (1:0) благодаря Роналдо

«Ростов» в 23-м туре чемпионата России по футболу обыграл в выездном матче «Пари НН». Единственный гол в первом тайме забил нападающий Роналдо.

Ростовчане отдалились от зоны переходных матчей. «Пари НН» остается там.

У нижегородцев второе сухое поражение подряд. «Ростов» впервые победил после возобновления сезона.

«Ростов» победил в Нижнем Новгороде в РПЛ впервые с 2022 года.