В РПЛ обнаружили тренера-афериста

Ютуб-блогер Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, недоволен тренерским уровнем Алексея Шпилевского из «Пари НН».
«Шпилевский.
Атакующий футбол. Он эту байду рассказывает абсолютно после любого матча РПЛ, проигранного вдрызг, как, впрочем, и всегда.
Такого афериста свет не видывал в РПЛ со времeн бразильца Иво Вортманна в «Динамо», – написал Меркин.
- В 23-м туре чемпионата России «Пари НН» уступил дома «Ростову» (0:1). Единственный гол в первом тайме забил Роналдо.
- У нижегородцев второе сухое поражение подряд. «Ростов» впервые победил после возобновления сезона.
- «Ростов» победил в Нижнем Новгороде в РПЛ впервые с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина