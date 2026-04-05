Мостовой назвал команду, которая «все упустила в первой части сезона»

Александр Мостовой прокомментировал результат «Динамо» с «Оренбургом». Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 23-м туре РПЛ.
«Когда «Динамо» после рестарта сезона начало забивать и побеждать, все начали кричать и орать. Я говорил: «Ребята, не спешите». Сейчас «Динамо» два-три матча не выиграет и встанет на свои рельсы.
Всe, что было у «Динамо», они упустили в первой части сезона.
Сейчас поднимутся в таблице? Будут кричать: «Ура!» Не поднимутся, скажут: «Ну, ничего, а что мы сделали?» – сказал Мостовой.
- «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров.
- Команду после ухода Валерия Карпина возглавил Ролан Гусев.
- Следующий матч бело-голубые проведут против «Акрона» 13 апреля.
