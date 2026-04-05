Ду Кейрос ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос, арендованный у «Зенита», не уверен, что после лета останется в Санкт-Петербурге.

«Моя аренда в «Оренбурге» заканчивается в конце сезона. После этого будем говорить с агентами, что будем делать дальше. Конечно, тут у меня больше шансов играть, чем в «Зените». Чтобы говорить о моем будущем в «Оренбурге», надо дождаться конца сезона», – сказал Ду Кейрос.