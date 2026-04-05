  • Орлов намекнул, что работа с Карпиным портит игрока «Зенита»

Орлов намекнул, что работа с Карпиным портит игрока «Зенита»

5 апреля, 19:24
8

Комментатор Геннадий Орлов заметил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков после визита в сборную России к Валерию Карпину выглядит на поле хуже.

Накануне «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1) в 23-м туре чемпионата России по футболу.

«Владимир Быстров разнес Глушенкова, назвав его игру тихим ужасом? Ну... Я уже в начале нашего разбора матча отметил, что Максим, увы, не попал в игру. Съездил в сборную и...

Против «Динамо» здорово действовал. А тут... Какие-то постоянные неточности. Впереди «Спартак» и «Краснодар». Посмотрим на него в этих важнейших встречах», – сказал Орлов.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 27 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
  • Игрок выступает за петербуржцев с лета 2024 года.
  • Ранее он был в «Спартаке».

Еще по теме:
Орлов сказал, в чeм «Краснодар» превосходит «Зенит» 2
Орлов охарактеризовал матч «Зенит» – «Краснодар» 9
Орлов сменил риторику в отношении Соболева 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Глушенков Максим Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гидромашина
1775408502
Точно.И Сафонов...Съездил в сборную и---уже там накосячил.А потом косяки--- в бане хрена нюхнул, раков зачем то квасом запил. Приехал в Париж ,и давай там косячить .А там не тихий, там ужасающе громкий ужас. Все из за работы с Карпиным.Гы гы
Ответить
Mirak92
1775408833
Высадите на Марс маразматика этого.
Ответить
MaxRnD
1775409820
Это просто трындец какой-то. У Глушенкова проблемы в первую очередь в коммуникациях с игроками Зенита и Семаком, и они проявились явно не вчера. С какого перепугу дед вдруг решил последствия этой проблемы на Валеру свалить ? Прогрессирующая шизА.
Ответить
Император 1
1775409981
Не может такого быть, в сборной же чудо-тренер
Ответить
Бумбраш
1775410477
Последние лет 10 от высказываний Геннадия Орлова веет флюгеризмом,но его же публикуют
Ответить
Hector вернулся
1775416452
У пучеглазого проблемы с головой
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
