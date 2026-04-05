Орлов намекнул, что работа с Карпиным портит игрока «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов заметил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков после визита в сборную России к Валерию Карпину выглядит на поле хуже.

Накануне «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1) в 23-м туре чемпионата России по футболу.

«Владимир Быстров разнес Глушенкова, назвав его игру тихим ужасом? Ну... Я уже в начале нашего разбора матча отметил, что Максим, увы, не попал в игру. Съездил в сборную и...

Против «Динамо» здорово действовал. А тут... Какие-то постоянные неточности. Впереди «Спартак» и «Краснодар». Посмотрим на него в этих важнейших встречах», – сказал Орлов.