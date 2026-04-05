«Будем разбираться»: «Спартак» – о неявке Бонгонда на матч с «Локо»

В «Спартаке» недовольны, что нападающий Тео Бонгонда вовремя не приехал из сборной ДР Конго. Он пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Федерация футбола ДР Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм», – сообщили в «Спартаке».
- Действующий контракт Бонгонда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, и клуб не собирается его продлевать.
- 30-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей за «Спартак».
- Летом Тео может покинуть «Спартак».
