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  • «Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

«Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

17 декабря 2020, 18:57
32

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно согласно указанию московского клуба, сообщает «Чемпионат».

Футболисту, единственному из всей команды, не дали отпуск. При этом у Кокорина есть справки от медицинских учреждений, которые предписывают игроку полный покой. У нападающего надрыв четырехглавой мышцы бедра.

  • Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
  • Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).
  • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (32)
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maior-60
1608220789
Горбатого могила исправит.
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Нуф-Нуф
1608220951
Соперники, трепещите!
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Chehofff
1608221167
Наследие фашистов Старостиных живо до сих пор. Они так за что-то мстят Кокоше? Или просто мучают травмированного из садистского удовольствия?
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алдан2014
1608221178
Да неужели Спартак решил вывести симулянта на чистую воду?
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AZ
1608222925
под куранты будет с тренировки уходить
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порт
1608224902
Ну если прописан полный покой, значит при полном покое, и будет тренироваться.
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Garrincha58
1608225067
сам виноват надо было в Сочах оставаться
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Алексей новый
1608225198
ДОМ-2 в Спартаке продолжается. Собрать всех на лобное место и пускай с Федуном девочки пиарятся.
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mp7700
1608235058
Эту ткань, надо все новогодние праздники бегать вокруг стадиона заставить.
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Просто-333
1608251887
Вот это наказали, так наказали. Кокорин, наверное не знает куда спрятаться от страха...
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