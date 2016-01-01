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    «Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно согласно указанию московского клуба, сообщает «Чемпионат».

    Футболисту, единственному из всей команды, не дали отпуск. При этом у Кокорина есть справки от медицинских учреждений, которые предписывают игроку полный покой. У нападающего надрыв четырехглавой мышцы бедра.

    • Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
    • Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).
    • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии28
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      Рейтинг: +10

      karen999 2 минуты назад

      Очень жаль

      0
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      Рейтинг: +10240

      Persona_non_Grata 9 минут назад

      " Да на нем пахать можно " )))

      0
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      Рейтинг: +250

      Алексей новый 43 минуты назад

      ДОМ-2 в Спартаке продолжается. Собрать всех на лобное место и пускай с Федуном девочки пиарятся.

      0
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      Рейтинг: +1391

      Алехсбургер. 45 минут назад

      Общие аплодисменты?)

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      Рейтинг: +12058

      Garrincha58 45 минут назад

      сам виноват надо было в Сочах оставаться

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      Рейтинг: +250

      Алексей новый > Garrincha58 42 минуты назад

      Надо было в тюрьме оставаться

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      Рейтинг: +5069

      порт 48 минут назад

      Ну если прописан полный покой, значит при полном покое, и будет тренироваться.

      0
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      Рейтинг: +127

      АХ 1 час назад

      #Газизоврулит, чё

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      Рейтинг: +2340

      AZ 1 час назад

      под куранты будет с тренировки уходить

      0
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      Рейтинг: +1366

      ySS 1 час назад

      Похоже на розыгрыш

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      Рейтинг: +18530

      silver29 1 час назад

      Это его еще пожалели, а так до утра 1-го бы бегал

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