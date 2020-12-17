«Чемпионат»: «Спартак» заставит травмированного Кокорина тренироваться до 31 декабря

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно согласно указанию московского клуба, сообщает «Чемпионат».
Футболисту, единственному из всей команды, не дали отпуск. При этом у Кокорина есть справки от медицинских учреждений, которые предписывают игроку полный покой. У нападающего надрыв четырехглавой мышцы бедра.
- Кокорин ранее получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
- Форвард не сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура (1:3).
- В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: «Чемпионат»