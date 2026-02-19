Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»

Джамалутдин Абдулкадыров перейдет из ЦСКА в «Ахмат» в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 60 миллионов рублей.

Опция станет обязательной для грозненцев при выполнении определенных условий.

Если это произойдет, то у ЦСКА останется приоритетное право вернуть воспитанника начиная с января 2027 года за сумму от 120 до 200 миллионов рублей – она будет возрастать с течением времени и в зависимости от трансферного окна.