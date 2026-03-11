Губерниев прокомментировал скандал вокруг Орзул

Комментатор Сергей Дурасов оценил ситуацию вокруг ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

Орзул – болельщица «Динамо».

«Я как Почетный Динамовец с детства за Марию Орзул!» – написал Губерниев в личном телеграм-канале.