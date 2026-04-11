Черышев охарактеризовал тренера «Динамо» Гусева двумя словами

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Черышев ответил, что добавил команде главный тренер Ролан Гусев.

«Раскрепощенность. У «Динамо» великолепный подбор игроков. Чего-то не хватало. Как раз раскрепощенности, чтобы игроки могли использовать свой потенциал, за который они были куплены. Мне понравилось, что они все бегут на протяжение 90 минут. Значит, и физически Гусев старается их подготовить более конкретно, правильно. Мало ошибок.

Ролан не только стал сильным тренером, но и пригласил очень хороших помощников, которые могут поработать и над оборонительными функциями. Состав был, а сейчас появилась конкретизация действий каждого игрока, и это сейчас дает плоды», – сказал Черышев.