Мелкадзе высказался о возвращении в «Спартак»

Георгий Мелкадзе, нападающий «Ахмата», высказался о возможном возвращении в «Спартак».
«Не удивлюсь, если меня пригласит «Спартак». Такое может быть. Я все-таки футболист», – сказал Мелкадзе.
- Мелкадзе – воспитанник московского клуба, а в 2015 году он дебютировал за основную команду в матче с ЦСКА (0:4).
- В разные годы форвард также играл за «Тосно», «Тамбов», «Сочи» и грузинский «Колхети-1913», а в январе прошлого года он вернулся в «Ахмат».
- В сезоне-2025/26 Мелкадзе провел за «Ахмат» 25 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал одну результативную передачу.
- Контракт 28-летнего нападающего с грозненским клубом действует до конца июня 2027 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: «РБ Спорт»